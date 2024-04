Tres de 'los 6 de Zaragoza' evitan de momento la cárcel de Zuera

Nada hacía presagiar que el último día que tenían de plazo para entrar en prisión tres de los cuatro condenados de ‘Los 6 de Zaragoza’, que por orden judicial debían hacerlo este martes en la cárcel de Zuera, ninguno de ellos decidiera presentarse allí. Es más, ni siquiera la plataforma que les da apoyo y que está impulsando un crowfunding para que los ciudadanos les ayuden a sufragar las cuantías económicas impuestas por el Tribunal Supremo quiere facilitar ninguna información. Y las familias y los allegados, tampoco. Un giro inesperado que puede tener consecuencias.

Durante toda la jornada del martes tenían de plazo Antonio Daniel L. D., Adrián L. R. e Imad M. B. para entrar en la cárcel de Zuera, donde iban a empezar a cumplir los cuatro años y nueve meses de prisión a los que han sido condenados por el Tribunal Supremo por los desórdenes públicos de los que se les acusa registrados en el preludio de un mitin de Vox en 2019. Pero ninguno de los tres acudió al centro penitenciario.

Según informó Heraldo de Aragón, dos de ellos decidieron presentarse en el Centro de Inserción Social Las Trece Rosas ubicado en el zaragozano barrio de Torrero, un paso previo con el que, según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, se puede retrasar varios días la entrada definitiva en la cárcel de Zuera y desde el que podrían estar planteándose pedir el tercer grado al juez, de manera que cuando se haga efectivo su ingreso les permitieran solo pernoctar en la prisión. Pero no es el mandato que había dictaminado el juez, salvo que haya habido cambios de última hora de los que las partes afectadas no han querido informar.

Más problemático puede ser el caso del tercero de los condenados que debían entrar en la cárcel de Zuera y que no lo hizo. En este caso, se encuentra en paradero desconocido, no acudió al centro de Torrero y tampoco lo hizo en la prisión, por lo que la Justicia deberá pronunciarse en las próximas horas sobre cómo actuar. El cuarto de los condenados, por su parte, no tenía la obligación de ingresar en la prisión al haber recurrido la causa y estar a la espera de resolución judicial.

Y mientras se produce este giro inesperado a lo que iba a ser una entrada en la cárcel sin sobresaltos, en la esfera política era el vicepresidente de Aragón y líder de Vox en la comunidad, Alejandro Nolasco, el que salía públicamente a responder a quienes se manifestaron de forma multitudinaria este pasado fin de semana para pedir el indulto de estos jóvenes. El número dos del Gobierno de Aragón aseguró que la entrada en prisión de estos tres jóvenes es «una gran noticia para la democracia» o que demuestra que «el que la hace, la paga». Utilizó la sede de la DGA para pedir al Gobierno central que no se les indulte, que eso sería «extremadamente grave» y arremetió contra ellos por considerar que se están haciendo «pasar por víctimas» ahora apoyados por los partidos de la izquierda. Entre ellos, Sumar, al que Nolasco aprovechó para criticar porque esté «deseando un indulto» por parte del Gobierno de Pedro Sánchez al que volvió a comparar con Corea del Norte, porque «ha demostrado saber cruzar cualquier línea roja».

El vicepresidente aragonés volvía así a incendiar los ánimosde quienes les defiendan y lo hacía desde el edificio Pignatelli, después de que una multitudinaria marcha pidiera el indulto para estos jóvenes el pasado fin de semana en Zaragoza y de que se estén convocando más protestas para los próximos días. La siguiente, mañana en Teruel. Los sindicatos CGT y CNT, junto a la formación política Espacio Municipalista han convocado un acto de apoyo a estos jóvenes condenados por lo que consideran que fue un juicio «marcado por la falta de pruebas concluyentes» y tras unas detenciones que se produjeron después de haberse disuelto la manifestación y «de forma aleatoria, sin que la policía que las realizó dispusiera de pruebas incriminatorias».

Las organizaciones promotoras de este acto insisten en que las condenas suponen una «clara vulneración» del derecho de manifestación, y exigen al Gobierno central la inmediata tramitación de un indulto. El acto en Teruel tendrá lugar a las 19.00 horas en la plaza del Torico