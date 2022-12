Los primeros trabajos de prospección del suelo para la futura construcción de la pasarela que va a unir las dos riberas del río Cinca a la altura de Velilla de Cinca y Zaidín ya han comenzado. El objetivo de esta fase es recabar información sobre el estado del terreno en el que se va a asentar dicha infraestructura.

El estudio ha constado de cuatro sondeos mecánicos a rotación, con los que se han extraído muestras continuas de un diámetro máximo de 113 milimetros y una profundidad de 10 metros. La empresa encargada de realizar el estudio geotécnico ha sido Ensaya, ubicada en el municipio zaragozano de Cuarte de Huerva.

La construcción de la pasarela sobre el río Cinca es una actuación que se incluye en el Plan de Sostenibilidad Turística, una obra que es "el eje vertebrador del plan y que le da sentido a su totalidad", ha informado en una nota de prensa la Comarca del Bajo Cinca.

El presidente de la Comarca del Bajo Cinca, Marco Ibarz, quien ha estado presente en los trabajos de sondeo del terreno, ha apuntado que se trata de un proyecto "de gran envergadura" que ya comienza a ser una realidad.

Trabajo administrativo

Ha destacado el trabajo administrativo de redacciones de proyectos, solicitudes de permisos, entendimientos y demás trámites es un trabajo, que aunque "no se refleja fuera de los despachos, y parece que no se avanza", no es así.

El presidente comarcal ha reconocido el esfuerzo que se ha llevado a cabo desde la entidad comarcal para hacer impulsar este proyecto. "Desde que se nos concedió en 2020 el Plan de Sostenibilidad Turística no hemos parado de trabajar para llevar a cabo las actuaciones que se han planteado", ha dicho.

Ibarz ha indicado que uno de los objetivos marcados por la entidad fue "no dejar a nadie excluido de esta gran oportunidad para hacer fuerte el territorio". El presidente de la Comarca del Bajo Cinca ha manifestado que se continuará trabajando para conseguir más inversión para que la región siga creciendo.