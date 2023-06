Vientos de cambio a los mandos del Ayuntamiento de Jaca. El popular Carlos Serrano es el nuevo alcalde del municipio altoaragonés tras arrebatarle el bastón de mando al socialista Juan Ramón Ipas gracias al apoyo de Aragoneses, Vox y la abstención del PAR, que podría entrar en el gobierno.

¿Qué van a cambiar en Jaca?

Lo primero, la forma de gestionar. Llevamos un tiempo haciendo oposición crítica a lo que llamábamos GPS: gestión por sobresalto; a salto de mata, como decimos aquí. Hay que cambiarlo: hacer una planificación a corto, medio y largo plazo, tanto a nivel presupuestario como en modelo de ciudad. Es cierto que dependemos de un cuatripartito y estos días estamos poniendo de acuerdo nuestros programas.

¿Tiene algún ejemplo de ese cortoplacismo?

Hay problemas en el área de Intervención con el pago de facturas del año pasado y problemas de suministros para algunas obras porque hay impagos. Son problemas de organización interna que no tienen mucha publicidad al exterior pero que afectan a la calidad de vida del ciudadano.

¿Qué es lo primero que va a hacer en el ayuntamiento?

Vamos a reestructurar los órganos internos municipales porque creemos que existe descoordinación entre los distintos servicios que provocan demoras en los informes y en la tramitación de expedientes. Debemos ser más eficaces en el trabajo diario, como por ejemplo en la gestión de residuos por parte de GRHusa. Jaca no está lo limpia que debería estar. Vamos a promover la modificación del urbanismo en Jaca con el plan especial del casco histórico porque nos dará solvencia para dinamizar la zona, rehabilitar vivienda y apostar por el comercio.

¿Cuántas de esas 170 propuestas van a poder ejecutar con Vox, Aragoneses y el PAR?

Ha sido sencillo llegar a acuerdos programáticos porque, por ejemplo, el 90% de las propuestas que lanzó el PAR en la campaña electoral estaban integradas en la nuestra. Lo mismo con Aragoneses, que coincidíamos en desarrollo económico, fomento del empleo, turismo y comercio, el área que van a desarrollar en el ayuntamiento con sus dos concejales.

La gobernabilidad va a depender del voto Elena Betés, PAR, que ha facilitado su alcaldía con una abstención pero a quién tendrá que poner de acuerdo con Aragoneses, con quien tiene públicas y notorias diferencias.

El hecho de que Aragoneses sea una escisión del PAR no tiene por qué afectar. No hay temas a nivel personal y aquí estamos para trabajar por Jaca, que es el cambio que han pedido los vecinos. Con el PAR negociamos el acuerdo de investidura y la intención es que entren en el equipo de gobierno.

¿Qué le ha pedido Vox?

No estaban en posición de pedir nada, porque con votarse a sí mismos hubiéramos gobernado. Estamos terminando de negociar en qué términos entran en el gobierno, pero estarán porque nosotros queremos y ellos también. Eso sí, habrá que tener líneas de consenso y un perfil bajo con la política nacional para dedicarnos a Jaca.

"Seguimos a favor de la unión de estaciones, pero antes va el plan integral de la nieve"

¿A qué se refiere con perfil bajo? ¿A cuestiones como la violencia de género?

No vamos a tratar aquí temas de ámbito nacional que no son de nuestra competencia. Simplemente que la hora de hacer un pleno se pueden presentar mociones o instar al Gobierno de España a lo que sea. Vamos a centrarnos en lo nuestro que ya hay otras instituciones para hacer política nacional.

¿Cuánto va a llegar a Jaca del Plan Pirineos de Azcón?

Tenemos muchas expectativas, pero no se sabe con exactitud. Somos conscientes de que es un plan autonómico y que cuenta con el compromiso de Feijóo para financiarlo desde el Estado. Son 250 millones a ocho años para cuatro comarcas oscenses y debe servir para desarrollar a otros deportes de montaña. Es un proyecto a largo plazo para incentivar inversiones y Jaca, como cabecera de comarca y punto de referencia de los deportes de montaña y del esquí, confiamos en que nos beneficie mucho.

Más ahora, con el nuevo fracaso de la unión de estaciones de Astún y Candanchú por Canal Roya.

Siempre hemos sido defensores de la unión de estaciones a través del PIGA que se quedó en la mesa 2015, que era un proyecto global. Luego llegaron los fondos europeos que permitían la unión Astún-Candanchú y luego con Formigal y ahí llegaron los problemas. El proyecto que nos interesa en el valle del Aragón, el de Candanchú y Astún, sigue adelante salvo catástrofe, mientras que el otro se ha desechado por los propios técnicos de la DPH.

Usted se abstuvo en la votación en la que el pleno de Jaca echó para atrás su apoyo a la unión de estaciones por Canal Roya. ¿Por qué?

Nos abstuvimos porque se hablaba de una cosa muy concreta en un momento muy concreto: la unión por Canal Roya, que no era el proyecto original que se aprobó en 2015. Es verdad que no estaban los informes técnicos ni la declaración de impacto ambiental.

¿Apoyaría retomar el proyecto de unión por Canal Roya?

Siempre hemos mantenido la misma palabra: estamos a favor de la unión de estaciones. ¿Cómo hay que desarrollarla? Tendrán que ser los informes técnicos y medioambientales los que dictaminen si debe ser por el valle de Izas o por Canal Roya, bicable o tricable, más o menos pilonas… Queremos desarrollar el mejor proyecto posible, con el menor impacto ambiental y económico. La unión de estaciones hay que creérsela, pero llevamos tiempo pidiendo al Gobierno de Aragón que desarrolle un plan integral de la nieve.

En la oposición han sido beligerantes en la Variante de Jaca para conectar la A-21 con la A-23.

Cuando tienes dos socios de gobierno en el ayuntamiento de Jaca que están en contra de la variante tienes un problema para bajar al Ministerio de Transportes y dar un puñetazo en la mesa para exigir partidas presupuestarias. Se nos ha puesto la excusa de la judicialización cuando no había medidas cautelares para que desde 2018 hasta ahora no se haya podido hacer la licitación hasta los dos últimos años. Con las partidas actuales nos iríamos a bastante más allá de 2028, lo que revela que todavía no se cree en el proyecto.

¿Lo darán ustedes?

Sí, claro. Gobernando en el ayuntamiento, en la diputación, en el Gobierno de Aragón y con la confianza de hacerlo en el Gobierno central, haré todas las gestiones necesarias para acelerar los plazos de ejecución, aunque todo pasa por el presupuesto.