Tarazona sigue gestionando la crisis sanitaria derivada del protozoo que ha obligado este mes a prohibir el consumo del agua del grifo y continúa la investigación del origen y la forma de combatir este microorganismo, que ya acumula 483 turiasonenses afectados por la gastroenteritis que provoca en el cuerpo humano. Este jueves se han sumado cinco nuevos casos al historial que maneja la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Aragón.

Mientras se busca la solución, la situación salta a la esfera política y al debate en el pleno, como el celebrado el pasado miércoles, en el que una propuesta del PSOE, en la oposición, de lanzar ayudas a los damnificados salió rechazada por la mayoría de un PP que ahora gobierna y que se ha visto obligado a gestionar esta situación al frente del ayuntamiento.

El alcalde, Tono Jaray, subrayó que la prioridad del ayuntamiento en este momento es centrar todos los esfuerzos en localizar el foco del protozoo Cryptosporidium en el agua que ha originado el brote de gastroenteritis en Aragón. Lo dijo en un pleno ordinario, casi monográfico, que además coincidió con el primer día desde hace dos semanas sin que se registren nuevos casos de infectados.

Jaray aprovechó para resolver las dudas de algunos vecinos y detallar cómo ha sido la evolución del brote, desde las primeras analíticas, hasta la colaboración con el Gobierno de Aragón y las actuaciones que ha llevado a cabo por parte del consistorio desde que se constató la presencia del protozoo en el agua. Sostuvo que, si se logra averiguar dónde está el foco, desde el ayuntamiento serán capaces de dirigir «mejor» su búsqueda al origen de la infección.

Sobre el tratamiento más efectivo para eliminar el protozoo, los técnicos e investigadores han planteado una instalación ultravioleta, la cual tendrá que ser diseñada y aprobada de forma previa, expuso.

Respecto a la petición socialista, la moción le solicitaba al alcalde «más esfuerzos, colaboración y ayudas para las familias y los negocios afectados». Con nueve votos en contra del PP, siete a favor del PSOE y la abstención de Tarazona Plural, la moción no salió.Desde el equipo de Gobierno, la primera teniente de alcalde y responsable de área de Economía y Hacienda, Ana Cristina Sainz, argumentó su negativa con que «no aporta nada nuevo a lo que está haciendo el consistorio». Además, afeó al PSOE no realizar «aportaciones reales» ni «concretas» y le acusó de intentar «sacar rédito político de esta situación» que afecta a Tarazona.

Por eso le pidió «dejar trabajar a los técnicos municipales» e insistió en que la corporación municipal dedica «horas enteras a solucionar este problema» para que se reestablezca el servicio de agua «lo antes posible». Aunque, según avanzó, una vez identificado el foco, «se estudiarán las bonificaciones». Tarazona Plural se abstuvo, dijo, por no tomar en consideración la posibilidad de compensar «únicamente» los costes económicos a las familias vulnerables afectadas a través de una línea de ayudas.