El circo aragonés toma impulso tras dos años al filo del alambre

Están acostumbrados a vivir siempre en la cuerda floja, pero lo de estos dos últimos años ya ha sido demasiado. La pandemia golpeó de lleno a los profesionales del circo, obligando a más de uno a buscar de forma temporal otras salidas profesionales. Por suerte, el sector ha vuelto a tomar impulso y ahora afronta su futuro con su habitual optimismo. La Asociación de Profesionales del Circo en Aragón (Carpa) ha celebrado este sábado esta especie de renacimiento aprovechando que el próximo 17 de abril se conmemora el Día Mundial del Circo. Lo ha hecho con talleres para familias y una gala abierta al público en la cúpula geodésica del parque de La Granja de Zaragoza. La iniciativa nace con clara vocación de continuidad y quieren que a partir de este año se celebre todos los meses de abril en la capital aragonesa.

«Es la primera vez que lo organizamos porque la asociación nació en 2018 y luego ya nos pilló la pandemia, pero la idea a partir de ahora es aprovechar esta jornada para visibilizar y acercar a la ciudadanía el arte del circo», explica el presidente de Carpa, Eduardo Lostal, que este sábado también ha participado en la iniciativa. La gala, que ha comenzado a las seis de la tarde y ha transcurrido durante algo más de una hora en La Granja, ha contado con la actuación de varios de los profesionales asociados a Carpa.

La inquietud lleva tantos años acompañando al sector que los artistas han aprendido a convivir con ello. «Ya estamos acostumbrados. Creo que esta es la tónica general de las artes escénicas, aunque igual en nuestro sector de forma más pronunciada», indica Lostal, que reconoce que estos dos últimos años han sido muy complicados. «Hubo compañeros que tuvieron que buscar otros trabajos, pero por suerte todos los profesionales que estábamos en Carpa hemos seguido o han vuelto», explica Lostal. De hecho, la asociación aragonesa nació en 2018 con 23 profesionales y ahora cuenta con 30.

En este sentido, Lostal destaca «el buen momento» que vive actualmente el circo aragonés a pesar de las circunstancias pandémicas. «El año pasado se estrenaron en la comunidad cinco o seis espectáculos que protagonizaron giras nacionales e internacionales, algo no muy habitual», destaca el presidente de Carpa.

Eso sí, el colectivo está convencido de que aún podría crecer mucho más si recibiera más apoyo y el arte circense se tuviera más en cuenta a la hora de elaborar las programaciones culturales públicas. «No queremos que suene a queja, pero lo cierto es que el circo no está presente en los programas que preparan las administraciones, un claro ejemplo lo vemos en los teatros municipales, donde apenas se programa circo», comenta Lostal, que reconoce que sí que está muy presente en las actividades de calle: «Tradicionalmente siempre ha sido un arte muy de calle, pero todo el mundo debe saber que también se puede hacer circo en un teatro».

Con todo, el colectivo agradece y aplaude las iniciativas públicas que han nacido en los últimos años en apoyo del sector, como por ejemplo el Festival Malabar, impulsado por la DGA y que se celebra en el Auditorio de Zaragoza.

Otro de los hándicaps que debe hacer frente el sector es la ausencia de espacios de creación preparados para el arte circense. «Aún hay teatros en los que no se pueden colgar anclajes y no todos los centros cívicos están preparados, por no hablar de que su disponibilidad es muy escasa porque casi todos cuentan con una programación muy intensa», lamenta Lostal, que apunta que la pandemia ha puesto en valor la asociación: «Nos ha recordado la importancia de estar unidos y de tener una única voz ante las instituciones».

Taller en familia

Carpa ha dado a conocer todas estas demandas en la jornada gratuita que ha celebrado este sábado en el parque de La Granja para conmemorar el Día Mundial del Circo. Por la mañana se ha organizado un taller de circo en familia, se han habilitado zonas de entrenamiento libre y se ha celebrado un espectáculo protagonizado por Aitor Esteban. Ya por la tarde ha tenido lugar la gala de circo, en la que han participado varios artistas de la asociación, como Mario Cosculluela y Daniel Esteban (Capitán Spriki). Sin duda, los que más han disfrutado han sido los más pequeños de la casa, que han podido ver números de malabares, acrobacias y trapecios dobles.

La jornada se ha despedido por todo lo alto y pensando ya en la edición del próximo año. Para entonces, el sector solo espera que la situación pandémica ya esté resuelta del todo y el colectivo aún vea el futuro con mayor optimismo. «Vivimos siempre con mucha incertidumbre, pero también con mucha ilusión», indica Lostal, que apunta que otra señal de la buena salud del sector son las diferentes iniciativas que han ido apareciendo en los últimos años en Aragón, como por ejemplo la Escuela de circo social de Zaragoza o el Festival de Circo Ciudad de Zaragoza, cuya octava edición se celebró el pasado noviembre.