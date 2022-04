Sonia Llera: "Con la muerte de Carbonell, acaba el personaje y empieza el mito"

La biografía sentimental de Joaquín Carbonell, dirigida por Sonia Llera, con la colaboración del Gobierno de Aragón y de Aragón TV, ha celebrado en la tarde hoy su pase institucional en el IAACC Pablo Serrano. Carbonell, amigo se une de esta forma a la lista de homenajes a la figura del cantautor, fallecido en septiembre de 2020 a causa del coronavirus. El acto ha sido presidido por Felipe Faci, consejero de Educación, Cultura y Deporte de la DGA; junto a Sonia Llera, directora del filme; Gabriel Sopeña, coordinador del mismo; y Francisco Querol, director de la cadena autonómica.

El consejero ha admitido que el documental es un "homenaje merecido" a la figura del turolense, y que para el Gobierno de Aragón es una "obligación" celebrar estos actos de reconocimiento. Llera, por su parte, va más allá del homenaje: "Es una película que tiene muchas capas, muchas intrahistorias. El objetivo es revelar una visión poliédrica de una figura inconmensurable como era Joaquín". La directora no ha dudado en exaltar la figura de Carbonell, para quien es "historia de Aragón". En la misma línea se mostró Faci, que considera que la figura del cantautor estará siempre viva en la historia aragonesa "en lo cultural, en lo artístico, pero también en lo social".

Una película "hija de la pandemia"

El rodaje del filme pasó por etapas duras y complicadas desde su inicio, tan solo un mes después de su muerte, en su localidad natal, Alloza. "Ha sido un proceso de investigación muy bonito, un desafío en muchos sentidos", ha reconocido la directora, quien además califica la película como "hija de la pandemia". "Las vicisitudes y complicaciones que se produjeron durante todo ese tiempo influyeron enormemente en la producción y en los procesos de rodaje", ha añadido, pese a creer que supieron aprovechar la situación para poder aportar "otra perspectiva, otra profundidad, con mucha libertad desde el punto de vista creativo".

La figura de Joaquín Carbonell es de sobra reconocida, no solo en el panorama autonómico, sino también en el nacional e incluso en el internacional. En ese sentido, Felipe Faci no ha escatimado en elogios al cantautor, a quien considera "un referente de la cultura y la música aragonesa". Llera, por su parte, cree que su figura "está todavía por explorar", y que con el paso del tiempo "irá creciendo". "No podemos olvidar que Joaquín murió de covid, lo que modifica la épica de la narrativa. Con su muerte, acaba el personaje y empieza el mito", ha declarado la directora.

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte ha destinado más de 40.000 euros a toda la programación que se ha llevado a cabo en memoria de Carbonell, una inversión a la que deben sumarse los 15.000 euros que ha aportado Aragón TV para el documental. Carbonell, amigo, que abrirá la II Edición del Saraqusta Film Festival el próximo domingo, también documenta el concierto homenaje celebrado en el Auditorio el pasado septiembre, un año después de su muerte.