La compañía de danza LaMov regresa a Zaragoza para estrenar su nuevo espectáculo, 'Materia'. Una recopilación de algunas de las mejores piezas de sus 14 años sobre los escenarios, además de otras de nueva creación. LaMov ofrecerá desde el viernes hasta el domingo este nuevo 'show' en el Teatro Principal zaragozano, donde este lunes ha sido presentado en un acto que ha contado con la presencia de Víctor Jiménez, su director, además de la vicealcaldesa Sara Fernández y el gerente del Patronato de las Artes Escénicas y de la Imagen de Zaragoza, Jose María Turmo.

Jiménez, madrileño de nacimiento pero zaragozano de adopción, se ha mostrado muy ilusionado con este estreno en un lugar, el Principal, al que se ha referido como su "casa". Desde su llegada a Zaragoza en 2008, coincidiendo con la Expo, el director quedó encandilado de la "pluralidad" de la capital aragonesa. "En España estamos diez años atrasados en danza", ha reconocido, por lo que ha afirmado que, fruto de esa "necesidad de modernidad", eligió Zaragoza, pues la veía como "el sitio perfecto" para ello.

En este sentido, Turmo ha querido reconocer los 14 años de la compañía, única profesional en España junto a la Compañía Nacional, y la figura de Víctor Jiménez como bailarín, primero, y como coreógrafo, después. Esta actuación, dice el gerente del Patronato, es el "plato fuerte" de una semana dedicada íntegramente a la danza en el Principal. La vicealcaldesa también ha expresado su "orgullo" por LaMov, que lleva "el nombre de Zaragoza por todo el mundo".

'Materia', una creación inspirada en los elementos

Con respecto a su última creación, Jiménez ha explicado que su objetivo es "recopilar cosas de mucho valor" que, "junto a otras nuevas", le sirven como "inspiración": "La materia de toda creación, sea del tipo que sea, está inspirada en los elementos. Y la materia y la energía que a mí me inspiran son mis bailarines". Asimismo, ha subrayado que estos se encuentran en un estado físico y técnico "de diez", y muestran en todo momento sus emociones "a flor de piel".

"La materia y la energía que a mí me inspiran son mis bailarines", dice el director de LaMov, Víctor Jiménez

El director, además, anima a acudir al principal coliseo zaragozano a todos los públicos, mas especialmente al joven, pues ha asegurado que "no se van a arrepentir". "Siempre me han dicho que no anuncie que una obra va a gustar, pero en este caso, estoy convencido de nuestra calidad", ha sentenciado.

Profesionalidad y estabilidad

LaMov lleva más de una década afianzada en el panorama nacional e internacional con un sello propio: sus bailarines están en nómina durante todo el año. "No me gusta trabajar por producción, genera precariedad", ha afirmado Jiménez, quien ha añadido que esto supone un "reto diario": "Vivimos de nuestros espectáculos y de los aplausos, son los que nos dan la vida y las ganas de seguir". Este es, en palabras del director, otro de los motivos por los que anima a la gente a hacer un "esfuerzo" por la compañía.

"No me gusta trabajar por producción, genera precariedad", afirma Jiménez

'Materia', ha concluido Jiménez, busca ser un espectáculo "contemporáneo y transgresor", en la línea innovadora que ha demostrado LaMov durante toda su trayectoria. Entre sus producciones se encuentran también versiones de los clásicos como 'El lago' o 'El trovador', así como obras contemporáneas de coreógrafos como Itzik Galili, Sharon Fridman o Nunzio Impellizzeri, entre otros.

El espectáculo estará disponible en el Principal viernes y sábado a las 20.00 horas, y el domingo a las 19.00 horas. Con una duración de 60 minutos, está recomendado para todos los públicos y el precio oscila entre los 5 y los 25 euros. Las entradas pueden adquirirse tanto en taquilla como a través de la web del teatro.