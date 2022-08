Mon Laferte (actúa en el Vive Latino): "El arte es mi mejor terapia, no podría vivir sin crear"

Mon Laferte ofrecerá su primer concierto en Zaragoza el próximo viernes en el marco del festival Vive Latino. La artista chilena, que actuará a las 20.00 horas en el escenario Ambar (en el anfiteatro), se encuentra de gira por España presentando su nuevo disco: '1940 Carmen'. Pero su concierto del Vive Latino será diferente a los que está ofreciendo en este tour. Así, la chilena realizará un recorrido por sus siete álbumes y tocará sus canciones más exitosas. El festival permitirá de esta forma conocer en directo a una artista totalmente consolidada en Latinoamérica. De hecho, la chilena cuenta nada más y nada menos que con 15 Grammy Latinos.

Ya ha actuado dos veces en el Vive Latino de México. ¿Qué le parece que el festival dé el salto al otro lado del charco?

Es fantástico que se celebre por primera vez en España porque ayudará a que se fortalezca esa conexión entre los artistas latinoamericanos y españoles. Es muy importante que exista esa comunicación. Y más cuando aquí en España a veces ocurre que llega más la música de artistas anglosajones que latinos, algo que también pasa en nuestros países.

¿Qué concierto ha preparado para su debut en Zaragoza?

En la gira actual estoy realizando unos conciertos muy teatrales y algo distintos a los de hasta ahora, pero sabemos que en este tipo de festivales debemos adaptarnos al formato. Por eso lo que haré será realizar un recorrido por todos mis discos, como una especie de carta de presentación.

Asegura que su nuevo disco ('1940 Carmen'), es diferente a los anteriores, ya que cuenta con un sonido más californiano. ¿Fue algo buscado?

No, me salió así de forma natural. Hay que tener en cuenta que cuando lo compuse y escribí estaba viviendo un tiempo en Los Ángeles mientras intentaba quedarme embarazada con un tratamiento hormonal. Muchas canciones se me ocurrieron manejando el coche por Los Ángeles y viendo paisajes desérticos. Es una zona con mucha historia musical, me puse a escuchar artistas de ese estilo y el disco fue naciendo así poco a poco. Es un álbum muy especial para mí porque lo acabé cuando ya estaba embarazada.

Lo grabó en solo dos meses. ¿Vivió un periodo especialmente creativo?

La verdad es que sí. Estaba especialmente inspirada con todo ese rollo hormonal. Estaba muy sensible y me fue más fácil crear. Además, me ayudó a llevar mejor todo el tema de la neurosis hormonal.

¿La música para usted es una tabla de salvación?

Totalmente. El arte en general es mi mejor terapia. Siempre lo ha sido. A veces también me enloquece, pero me apasiona y lo amo. No podría vivir sin arte y sin crear. Además, casi todo lo que hago, lo hago desde una visión artística. A mí, por ejemplo, me gusta mucho cocinar y lo percibo como un arte. A cada cosa que hago le intento impregnar ese toque personal.

Su anterior disco ('Seis') se publicó a principios de 2021 y está mucho más influenciado por México, país en el que lleva viviendo bastante tiempo.

Sí, ya llevo 15 años viviendo allí e incluso tengo la doble nacionalidad. Ese disco es un álbum muy distinto. Es una especie de homenaje a México. Fue un regalo para ese gran país y está muy influenciado por su música tradicional.

En ‘1940 Carmen’ mezcla el ingles y el español e incluso en alguna canción solo canta en inglés. ¿A qué responde ese cambio?

Surgió de forma natural. Empecé a probar con una canción y me apetecía tener el recurso sonoro del inglés, que suena muy distinto al español. Vocalmente puedes hacer cosas diferentes.

¿Prevé mantener esa línea a corto plazo y seguir componiendo en los dos idiomas?

No lo sé. Me gusta escribir en inglés, pero mi idioma sigue siendo el español y me parece maravilloso. Pero no voy a cerrarme ninguna puerta. Creo que hay que probar y experimentar todo en la vida.

De hecho su música se caracteriza por ser una confluencia de géneros.

Sí, nunca he querido encasillarme en ningún género. Yo lo que hago es jugar con lo que encuentro. Además, en los últimos años la música, por suerte, se ha abierto mucho. Hoy se permite más la fusión. Antes parecía que los artistas tenían que estar casados con un estilo y no podían salirse de ahí. Ahora todo es mucho más relajado y eso me encanta porque yo soy de ese tipo de artistas.

Su propuesta está totalmente consolidada en Latinoamérica y empieza a estarlo en España.

Me divierte lo que hago y me gusta el camino que he recorrido hasta ahora. Me siento orgullosa, aunque soy muy autocrítica y creo que hay discos que podría haber hecho mucho mejor. El reto ahora es mantenerse, que es lo realmente complicado en este sector.

Siempre se ha caracterizado por ser una artista comprometida con las causas sociales. ¿Cómo afronta el referéndum que Chile celebrará el próximo domingo 4 de septiembre sobre la nueva Constitución?

Estoy segura de que en Chile se va a cambiar la Constitución y vendrá un futuro prometedor. Siento que con la nueva Constitución viene un tiempo mejor para Chile y para toda la región. Tengo mucha fe en Gabriel Boric, estoy muy positiva.