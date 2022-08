Silvana Estrada (actúa en el Vive Latino): "Este disco me sirvió para sanar y ahora siento que es cobijo para mucha gente"

Hace ya tiempo que su delicadeza y sencillez a la hora de cantar y componer sedujo a su país natal. Desde hace no tanto ha empezado a darse a conocer también en tierras españolas, gracias sobre todo a sus colaboraciones con artistas de la talla de Natalia Lafourcade, Mon Laferte, Jorge Drexler o Leiva. La mexicana Silvana Estrada aterriza este viernes por primera vez en Zaragoza gracias al Vive Latino. Su concierto se celebrará a las 19.00 horas en el escenario Vuse, una primera carta de presentación de esta artista de 25 años que suena totalmente atemporal.

Lleva varios veranos girando por España y este no es una excepción. ¿Qué tal su conexión con el público español?

Soy fiel admiradora de esta cultura y siento que hay un vínculo muy fuerte entre México y España. La gente siempre me ha tratado muy bien aquí. Los 'shows' son muy bonitos porque el público se conecta enseguida.

¿Cree que la llegada a España del Vive Latino puede intensificar ese vínculo entre las músicas de ambos lados del Atlántico?

Seguro que sí. El Vive Latino es una auténtica institución en cuanto a festivales y música. Que ahora cruce el charco me parece precioso porque permitirá que la música en español se unifique aún más. Recuerdo que actué en el Vive Latino de México antes de las pandemia y fue increíble.

Ha grabado varios discos en colaboración con otros artistas pero 'Marchita', publicado a principios de este año, es su primer álbum en solitario. ¿Tenía ganas de volar sola?

Sí, ya me sentía preparada. Ha sido un proyecto muy trabajado durante varios años. Es un disco concepto y muy minimalista, y la verdad que es muy bonito tocarlo en vivo. Las canciones han ido creciendo y han ido encontrando su lugar en el público y en el 'setlist'. La gente lo está recibiendo muy bien y al ser mi primero en solitario quería cuidarlo mucho.

En 'Marchita' hay mucha canción de autor, pero también folclore, música mexicana y pop.

Sin tocar a fondo ningún género en concreto, porque no creo que tenga una búsqueda ni folclórica ni pop, sí que pasa por un montón de lugares diversos. En Estados Unidos le pusieron la etiqueta de ‘folcore de cámara’. Lo cierto es que me parece bonita porque tengo el cuarteto de cuerdas y los vientos muy presentes, pero al mismo tiempo es muy minimalista. Recoge un poco las raíces y sobre todo la identidad mexicana, aunque no haya bolero, mapango ni formas tradicionales de folclore. Y, por supuesto, tiene al estilo de los discos de los cantautores, donde todo está muy enfocado hacia la letra. Me parecía muy importante cuando lo realicé que estuviera todo el rato volcado hacia el mensaje.

El disco, y sus letras, proponen un viaje por diferentes sentimientos. ¿El reto era que el oyente se sintiera identificado?

Es un disco que construí a través de mi propio duelo amoroso después de una ruptura. Al atravesar ese duelo se convirtió en un álbum sobre sanar. Lo compuse desde mi propia necesidad y es un disco que me sirvió para sanar. Desde ese dolor y esa pena siempre buscaba mejorar. Me ayudó contar ese viaje introspectivo de mi propio duelo en el que recorro los grandes valores del duelo como la soledad, la tristeza, la duda, el enojo... Fue bonito porque lo hice para sanarme yo misma, desde un lugar muy íntimo, y ahora siento que es cobijo para mucha gente.

Guitarra y voz. ¿A veces es tan sencillo (y difícil) como eso?

Para mí era muy importante que fuera un disco atemporal. Por eso no he querido introducir sonidos contemporáneos de estos últimos años. Cuando escuchas a grandes artistas como Soledad Bravo o Violeta Parra te das cuenta de que su música se siente muy fresca y al mismo tiempo no envejece y es superconmovedora. Creo que esa es la virtud de conservar el origen y la pureza de las cosas, que todo se vuelve atemporal y pertinente. Esa es también mi búsqueda, emocionar con lo mínimo.

Hábleme de sus influencias.

Bebí mucho de Soledad Bravo, Mercedes Sosa, Violeta Parra, obviamente de Natalia Lafourcade, que es de mi mismo pueblo, de Julieta Venegas... También de grandes clásicos de mi país como Chavela o Toña la Negra, que es uno de mis grandes referentes en cuanto a la voz. Y luego he tenido otras influencias que igual no son tan evidentes como Ella Fitzgerald, Billie Holiday o Édith Piaf, artistas que siento que me marcaron mucho porque de niña las escuchaba mucho y me parecían voces infinitas.

¿Ya sabe hacia dónde quiere dirigir su música?

No preveo un cambio de 180 grados porque, además, soy de procesos superlentos. Aunque creo que las canciones que compongo ahora suenan diferente, tengo definida mi estética y mi estilo. Yo sigo mucho la entraña y ella me lleva siempre hacia lo acústico y lo sencillo. Ahora estoy de gira y cuando pueda me pondré a terminar mi próximo disco, en el que sí habrá cierta evolución aunque no me ponga a hacer mariachi ni música electrónica (ríe). Espero que se publique en 2023.

En España cada vez es más conocida gracias, en parte, a haber colaborado con grandes como Natalia Lafourcade, Jorge Drexler o Leiva.

Es maravilloso poder colaborar con tantos grandes artistas. He tenido mucha suerte de conocer a gente que se ha convertido en guía para mi carrera. Natalia, Julieta (Venegas), Mon Laferte... Todas y todos han sido como faros para mí. Este camino es tan infinito que te puedes perder y ellos me han ayudado simplemente con su ejemplo. Si además les puedes consultar sobre composición o aspectos de la profesión, pues ya es un auténtico regalo.