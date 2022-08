Las claves del Vive Latino en su debut en España

Zaragoza ya está casi a punto para celebrar, al tercer intento, la primera edición del festival Vive Latino en España. El montaje del recinto de la Expo ya marcha a buen ritmo y el público ya está forjando sus propios planes para seguir los diferentes conciertos. Aquí desvelamos algunas de las claves de la cita que se celebrará el viernes y el sábado desde las 17.00 horas hasta las cuatro de la madrugada._Es el mayor acontecimiento musical que va a acoger la capital aragonesa en los últimos años.

El festival más multitudinario en Zaragoza

El festival Vive Latino va a ser el acontecimiento del año en_Zaragoza no solo por las 20.000 personas diarias que se esperan que acudan cada día al evento sino porque por los tres escenarios que se instalarán pasarán hasta 36 artistas de siete nacionalidades diferentes. Entre ellos, Vetusta Morla, Kase.O, Instituto Mexicano del Sonido, Babasónicos, Mon Laferte, Love of lesbian, Amaral, Leiva,_Nortec Collective, Mula, Café Tacvuba, Bebe, Silvana Estrada... El escenario más grande (el que se colocará junto al Palacio de Congresos de la Expo) tendrá una capacidad para aproximadamente 22.000 personas.

Lucha mexicana y amplia oferta gastronómica

Una de las actividades paralelas (pero que tendrá lugar dentro del propio recinto) que más expectación ha levantado ha sido la de la lucha libre mexicana. Y es que en el recinto de la Expo el viernes y el sábado se celebrará un torneo entre ocho luchadores mexicanos_(Arez, Prometeo, Kaientai, Epydemius, Century Jr., King Rex, Super Fly y Kratoz, y el árbitro será Raúl Copetes Salazar). Además, habrá puestos gastronómicos con presencia también de comercios locales y food trucks. No se descarta tampoco que haya otro tipo de actividades a lo largo del recinto de lo que pretende ser uno de los grandes espectáculos del año. Además, muchos de los restaurantes tendrán opciones de comida vegana y sin gluten, así como cerveza, y alimentos aptos para los alérgicos.

¿Se puede salir y entrar del recinto a lo largo del día?

Según se especifica en la web oficial del festival, se podrá salir y volver a entrar al recinto un máximo de una vez. El horario de salida permitido será desde las 16.00 horas hasta las 21.00 horas, pudiendo entrar nuevamente cuando se quiera mientras dure el festival. Del mismo modo, a partir de las 21.00 horas se podrá salir, pero no volver a entrar. A toda persona que salga del recinto se le colocará una pulsera que deberá portar intacta para volver a acceder al mismo y deberá enseñarla al personal de accesos junto a su entrada. En todo caso, advierten desde la organización, si se detectase que dicha pulsera ha sido manipulada no se permitirá la entrada de nuevo al recinto.

¿Cómo se accede al recinto y desde dónde?

Tan solo habrá una puerta de acceso que se situará en el frente fluvial de la Expo, a la altura del pabellón de España. Para acceder al recinto solo es necesaria su entrada, no hay que recoger pulseras en ningún lugar. Puede imprimir el PDF de su entrada o directamente mostrar al personal de accesos el QR de su entrada en su teléfono móvil. La clave es que dado el gran nivel de afluencia de gente que se espera tratar de agilizar al máximo posible la entrada de todo el público. Otro aspecto importante es que, a diferencia de la tendencia existente últimamente en los festivales, en el Vive Latino se aceptará el pago con tarjeta y con efectivo en todos los puntos de venta. Por motivos de higiene los vasos no serán reutilizables y el festival no cobrará por ellos. Cada bebida se servirá en un vaso limpio y nuevo que una vez termine el festival será reciclado.

Todavía quedan bonos y entradas a la venta

Todavía hay bonos y entradas a la venta en la web oficial del Vive Latino España y a través de Ticketmaster, los dos canales oficiales del evento. El bono para poder asistir los dos días a todos los conciertos cuesta 120 euros mientras que la entrada para cada uno de los días se puede adquirir por 70 euros. Los menores de 5 años quedan exentos del pago. Todos los niños accederán al recinto con su madre / padre o tutor autorizado y deberán permanecer acompañados por estos en todo momento.