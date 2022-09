Los libros aragoneses de Domingo Buesa: Senegüé y Sorripas. Un ejemplar viaje al pasado

El auge de la historia local no sólo ha supuesto el que conozcamos mejor nuestros pueblos, sino que ha contribuido notablemente a que tengamos más clara la historia global. Y esta ventaja es mucho mayor si esos trabajos de historia local se construyen con una metodología científica y con la precisión del investigador. De esta manera sabemos más de nosotros y entendemos más lo que somos y, especialmente, nos sentimos participes de esos rasgos de identidad que conforman la cultura de los territorios.

El libro que hoy nos ocupa es un claro ejemplo de lo que explico, no tanto por tener 742 páginas sino por la exhaustiva investigación que hay detrás de cada uno de los doce bloques temáticos que lo distribuyen: la geografía que ha escrito la profesora Pilar Escolano, la toponimia, la historia, las casas y la población, el ayuntamiento, los edificios y elementos urbanos de interés, la agricultura y la ganadería, el ámbito religioso, los actos festivos, la escuela, las implicaciones de la vida militar y la vida cotidiana, aspecto con el que se cierra el estudio hablando incluso de cómo inciden en la vida de estas comunidades la llegada de la luz en 1916 y la del teléfono en 1955.

Asociación de Vecino Senegüé y Sorirpas

La entidad que ha logrado sacar adelante esta edición es la activa Asociación de Vecinos Senegüé y Sorripas, que ya nos ha dado notables ejemplos de su trabajo con la edición de un 'Viaje al pasado' que mostraba en DVD las fotografías que se conservan del lugar, con el libro de recetas 'Sabores de antaño', y con la apuesta por ese magnifico 'Centro de Interpretación de los Glaciares' en 2006. Ellos han contribuido con más de doscientas entrevistas en las que los vecinos aportaban sus conocimientos y su memoria sobre el pasado de Senegüé, villa real en tiempos de Ramiro I de Aragón, y de Sorripas que es una población con la que la historia les ha hecho compartir la vida cotidiana.

Los autores de este trabajo son dos. El profesor José Garcés Romero, ya jubilado en las aulas pero no como historiador, que lleva muchos años buceando en los archivos buscando datos de estas dos poblaciones y que ya publicó un interesantísimo estudio sobre 'La sociedad tradicional serrablesa' a través de sus 'archivos parroquiales'. Junto a él, ha aportado el estudio de la cultura popular y material, el presidente de la asociación José Antonio Pardo Santolaria que lleva años recogiendo el material informativo de labios de muchos de los que ya no están. Su importante parte en la tarea de recopilar las imágenes gráficas que acompañan al libro es de agradecer, porque no solo conocemos la historia, sino que también vemos a muchos de los protagonistas de ella que, de esta forma, humanizan el relato. Esta simbiosis entre imágenes y noticias históricas es ejemplar, aderezada además por la publicación de documentos privados que enriquecen este estudio antropológico.

El pasado de nuestra tierra

No es posible que les reseñe lo que dicen, ni siquiera los datos más interesantes. El libro es un todo que les aseguro merece la pena ponérselo en la mesa, sobre todo por su volumen, y comenzar a recibir información del pasado de nuestra tierra, de su concepción del mundo, de sus miedos y esperanzas, de cómo se puede vivir contra un paisaje tan hermoso como duro. Los entrecomillados que trascriben una forma peculiar de expresarse les aportarán nuevos matices, mientras el volcado de las voces de muchas personas mayores les dejarán claro que es un libro escrito con fidelidad a lo que se ha ido descubriendo y que ese valor lo convierte no en un trabajo de investigación sino en un rico material para comenzar nuevas investigaciones.

Por ello, hay que felicitar a los autores y agradecerles este esfuerzo y trabajo, tanto a ellos en primer y excepcional lugar, como a los que han aportado esa memoria histórica que se nos va perdiendo día a día. Senegüé y Sorripas nos han dado un ejemplo de cómo se puede conseguir que no se pierda.

'SENEGÜÉ Y SORRIPAS, VIAJE AL PASADO'

José Antonio Pardo Santolaria y José Garcés Romero

Vecinos de Senegüé y Sorripas, 2022

742 páginas