Crónica del concierto de La habitación roja: Una habitación zaragozana

A estas alturas y con más de 25 años a sus espaldas, no es descubrir nada si se dice que La habitación roja cuenta con un público sólido y muy fiel que le lleva siguiendo desde hace muchos años. Tampoco es desvelar nada decir que en Zaragoza, ciudad a la que a la banda le unen muchos lazos de amistad, La habitación roja triunfa en cada uno de sus conciertos y quizá lo haría hasta cuando no tuviera uno de sus conciertos más afortunados. Algo de lo que no vamos a hablar en esta crónica porque el viernes en el Teatro de las Esquinas, La habitación roja brindó un concierto rotundo con anclajes al sentimentalismo que destilan sin dejar de lado el lucimiento musical (especialmente reflejado en la interpretación de 'Norge', una buena sesión de guitarreo, en una canción por la que no pasan los años).

Llegaba el grupo a la ciudad, también es verdad, después de muchas fechas aplazadas (cosas de la pandemia) y para presentar, por fin, sus dos últimos trabajos en directo, 'Años luz' y 'Años luz II'. Discos de los que interpretaron varias canciones, 'El Día Internacional de los Amantes' (tema con el que se abrió el concierto), 'Taquicardia', 'Patria', 'Quiero', 'Hasta el fin', 'No estuviste allí',... Todo ante un público entregado que poco a poco fue entrando cada vez más en un concierto en el que, además, la banda, como no puede ser de otra manera, hizo un repaso a buena parte de los 'hits' que la han convertido en una banda de larga trayectoria (lo del éxito, su concepción y su significado sería un debate mucho más amplio). Canciones de siempre Así, durante las dos horas que duró la actuación, el grupo interpretó canciones como 'Voy a hacerte recordar', 'Volverás a brillar', 'Ayer', 'Indestructibles', 'La segunda oportunidad', 'La moneda en el aire', 'Febrero', 'Taxi a Venus', 'El eje del mal'... y un guiño a una de sus canciones más antiguas, 'Mi habitación', que, todo sea dicho, acabó siendo una de las más coreadas por el público (alrededor de 1.000 personas). En ese momento, la camaradería entre el público y la banda ya era total, algo que quedó claro en la recta final del concierto con múltiples guiños a su relación con Zaragoza. Decíamos que contar que La habitación roja cuenta con un público fiel a estas alturas es no sorprender a nadie. Quizá también podríamos asegurar que la propuesta de la banda valenciana es rotunda y ofrece sin dudas ni errores lo que su público quiere escuchar. O lo que es lo mismo, es un valor seguro para sus seguidores.