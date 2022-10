Crítica de Javier Losilla del concierto de Momi Maiga: El viaje sin fronteras del alma senegalesa

Momi Maiga es joven, senegalés residente en Gerona, intérprete notable de kora (arpa mandinga de 22 cuerdas) y cantante de voz sugerente. 'Nio' (alma, en lengua mandinka) es su primer disco, que el domingo presentó, más o menos, en CaixaForum Zaragoza. Digo más o menos, no porque Momi se hiciera el remolón con las canciones, sino porque ofreció cuatro piezas del álbum ('Denano', 'Mansani', 'Dadjé' y 'Ocean') y el resto del repertorio lo completó con títulos que aún no han pasado por el estudio de grabación: 'Sidia', 'Xhalis', 'Fonyo', 'Salia', 'Casamance' y 'Sewa'.

Momi sube al escenario con dos koras (no, no tiene cuatro manos y, por lo tanto, no las toca a la vez), cada una con su propio sonido: más aguda una, más grave otra. A la primera la hizo sonar como un qanun (cítara árabe) en 'Sidiya', la apertura de la actuación, pues la composición transitaba por territorios que requerían esos ambientes. Pero Momi no vino solo: Carlos Monfort, violines, bajo y voces; Aleix Tobias, percusiones, y Marçal Ayats, violonchelo y voces, tres músicos de gran calado, le acompañaron en la travesía sonora a la que invitó a un público que respondió con entusiastas aplausos.

Travesía, viaje o periplo

Travesía, viaje, periplo o como quieran llamar a la propuesta musical de Momi Maiga, pues mucho tiene de dinámica y transfronteriza. Obviamente están presentes en ella las raíces del país de origen de su creador (pero no piensen que en Senegal es mbalax todo lo que suena), mas su concepción global va más allá de un territorio e incluso de un continente. Si hay un modelo para lo que Momi enuncia, asumiendo que las referencias pueden ser sutiles y tangenciales, ese es el trabajo que ofrecen en dúo el también intérprete de kora Ballake Sissoko, de Malí, y el chelista francés Vincent Segal.

Por lo que vimos y escuchamos el domingo, a los conciertos de Momi Maiga les falta algo de ritmo interno; como contrapartida disfrutamos de unas canciones hermosas y de una interpretación repleta de detalles. El alma de la que habla 'Nio', vaya.