Guardando las distancias: Las esquinas se merecen el centro

Los datos, en muchas ocasiones, son fríos y poco clarificadores... siempre que, como pasa con casi todo en la vida, no se quiera profundizar en ellos. Los estudios realizados en los últimos años han venido a refrendar lo que alguien con un mínimo de mirada crítica había podido constatar a lo largo de la trayectoria del teatro. Aproximadamente, solo el 20% de las obras de teatro que se estrenan en España tienen un sello de mujer cuando en los estudios son rotunda mayoría. Es decir, faltan visiones femeninas en la escena. Mejor dicho, hace falta que los teatros apuesten por programar producciones en las que la construcción del relato, su dirección y su dramaturgia sea femenina.

¿Por qué? Ya no solo porque las mujeres tienen el mismo derecho que los hombres sino porque su ausencia pública no significa otra cosa que ver el mundo de manera cercenada, perdernos una visión importante de la sociedad y otra manera de interpretar la realidad. ¿Y qué es el teatro si no eso que nos hace confrontarnos con el mundo, que nos saca de esa zona de confort y nos hace plantearnos preguntas?

Mujeres a escena

El Teatro de las Esquinas de Zaragoza (bendita fue su llegada al siempre abandonado por casi todos barrio de las Delicias hace ahora diez años) siempre lo ha tenido claro y desde hace ya seis años programa el ciclo Mujeres a escena. Recuerdo en las primeras ediciones cómo aún sus programadoras tenían que explicar que cuando hablaban de mujeres a escena no se referían a actrices ni a que toda la producción fuera femenina sino a que los puestos de creación de las obras que se iban a poder ver recayeran en mujeres. Un dato significativo el que hubiera que explicarle a la sociedad esta realidad pero las cosas eran así. Quiero creer que algo se ha avanzado en ese aspecto.

Vuelve a llegar el mes de noviembre y el Teatro e las Esquinas ha programado para todos los miércoles espectáculos con mirada y creación femenina. Cinco producciones que se podrán ver en Zaragoza por primera vez y que portan la etiqueta sin tapujos de teatro de autor. Se trata de cinco pequeñas joyas que la responsable de programación del espacio escénico, Raquel Anadón, ha seleccionado pensando en el interés del público y en atender a los diferentes géneros y variedades que conforman las artes escénicas.

Cinco propuestas de teatro de autor

Por el escenario del Teatro de las Esquinas se podrán ver 'La tarara', de Hika Teatroa dirigida por Agurtzane Intxaurra (con Itziar Ituño en el elenco); 'Serrana', de Albadulake (con dramaturgia, dirección y coreografía de Ángeles Vázquez); 'El premio', de La Quintana Teatro dirigida por Marián Bañobre; 'Mi cuerpo será en camino' firmada por Alba Saura; y 'Vulva', una propuesta de la directora y dramaturga aragonesa Irene Herrero.

Un programa que ofrece la oportunidad de descubrir nuevos valores y una variedad suficiente para que cada uno se siente reconocido en alguna de las propuestas. El ciclo Mujeres a escena junto al de Teatro Rebelde y el de Delicias Clásicas son tres de las grandes aportaciones a la ciudad del Teatro de las Esquinas porque permiten acercar a la ciudadanía zaragozana propuestas que de otra manera tendrían difícil cabida en la cartelera de la capital aragonesa. Ahora, solo falta que el público responda a la llamada y con su disfrute refrende que el camino que tienen que seguir las artes escénicas en el siglo XXI no debe ir separado de la creatividad que aporta la mirada femenina.