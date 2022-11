Elem (publica su tercer álbum): "El disco tiene una gran carga autobiográfica, pero muchos van a sentirse identificados"

"Este nuevo disco es una evolución personal. Tiene una gran carga autobiográfica, pero creo que muchas personas van a sentirse identificadas". Así define la música zaragozana Elem su último trabajo, 'Planeta de cristal', disponible a partir de este jueves en todas las plataformas y en formato físico. El disco, que es su tercer álbum de estudio, contiene cinco canciones, nominadas como capítulos interdependientes, a través de los cuales la artista va narrando su transición personal hasta el día de hoy.

Así, su primer tema, 'Llévame lejos', evoca a su infancia y adolescencia. Una etapa que, tal y como reconoce Elem, fue "complicada a nivel de salud mental". Su segundo tema, 'Catarsis', habla precisamente de cómo la zaragozana logró romper con sus miedos, y ya en la tercera canción refleja su "lugar seguro", donde admite sentirse "segura": su 'Planeta de cristal', título que también da nombre al conjunto del disco.

No se detienen allí sus reflexiones. En su cuarto capítulo, 'La última superviviente', Elem narra experiencias sobre "saber estar bien sola", hasta que, por fin, llega a 'El fin del mundo', quinta y última pieza de su transición particular. "Me lo tomo como una reflexión sobre si estoy donde quiero estar, sobre si soy feliz", explica. Un disco que, en suma, llega en un momento en el que la zaragozana dice sentirse "capacitada" para "hablar sobre la salud mental con libertad". "Consiste en quitarse los miedos, en tener mucha conversación y terapia conmigo misma", subraya.

La salud mental no es la única evolución palpable en sus cinco nuevos temas. Y es que Elem ha provocado un cambio en su sonido habitual, llevando el pop de sus trabajos previos a un ritmo más electrónico, con una banda renovada y la incorporación de J Heras. "Gracias a Manuel Cabezalí, productor del disco, he descubierto un nuevo mundo con el que me siento muy identificada", detalla. De esta forma, Elem señala que "es posible" que este sea su mejor trabajo, pero que en cualquier caso es una sensación que ha compartido en los dos anteriores: "Todo tiene su momento. Si no hubiese hecho los otros dos discos, quizá no estaría en el punto en el que estoy ahora".

En la sala López, el sábado a las 21.00 horas

'Planeta de cristal' se estrenará en concierto este sábado en la Sala López de la capital aragonesa, a partir de las 21.00 horas. Las entradas pueden adquirirse por diez euros en el siguiente enlace. Una cita para la que Elem asegura "tener muchas ganas", ya que en las dos ocasiones anteriores la pandemia marcó su agenda. "Va a ser otro ambiente, con la gente de pie, sin mascarilla. Mucho más cercano, con canciones con las que se puede bailar", asevera. Además, el oscense Pecker estará presente sobre el escenario de la López, en el que compartirá una canción junto a la artista zaragozana.

Sin embargo, Elem no reniega de otros formatos, como los conciertos de índole más íntima, con los que también esta familiarizada. Así, con la única compañía de su voz y de su piano, actuará el próximo mes de diciembre en las localidades cincovillesas de Luesia o Sancho Abarca. "Es otra forma de llevar la música a la gente que me gusta mucho", afirma, aunque añade que, tal y como presenta las canciones en el disco, "varían al llevarlas solo al piano".

En cuanto a sus próximos proyectos, la zaragozana asegura que "no para" de componer, por lo que en enero volverá al estudio de grabación.