La librería Cálamo de Zaragoza acaba de lanzar la vigésimo segunda edición de sus premios desvelando los 16 candidatos a Libro del año que será elegido de entre las votaciones de los lectores. Los nominados por el equipo de la librería son los siguientes: 'Abejas grises', de Andrei Kurkov (Editorial Alfaguara); 'Ceniza en la boca', de Brenda Navarro (Sexto Piso Editorial); 'Yo maté a un perro en Rumanía', de Claudia Ullosa Donoso (Almadía Ediciones); 'La promesa', de Damon Galgut (Libros del asteroide); 'Los reyes de la casa', de Delphine de Vigan (Editorial Anagrama); 'El libro de nuestras ausencias', de Eduardo Ruiz Sosa (Editorial Candaya); 'Justo antes del final', de Emiliano Monge (Literatura Random House); 'Vidas provisionales', de Gabriela Adamesteanu (Editorial Acantilado); 'Nos queda lo mejor', de Isabel González (Páginas de Espuma); 'Lo demás es aire', de Juan Gómez Barcena (Editorial Seix Barral); 'El polvo nunca se asienta', de Karina Lickorish Quinn (Editorial Arde); 'La ciudad', de Lara Moreno (Lumen Editorial); 'La ciudad de los vivos', de Nicola Lagioia (Literatura Random House); 'Qué hacer con estos pedazos', de Piedad Bonnett (Editorial Alfaguara); 'De bestias y aves', de Pilar Adón (Galaxia Gutenberg); y 'La familia', de Sara Mesa (Editorial Anagrama).

Durante el mes de diciembre de 2022 y las dos primeras semanas de enero de 2023 los lectores podrán depositar su voto en las urnas dispuestas a tal efecto en Cálamo o a través de la web.

Además del Libro del año, también se otorgarán el Cálamo Otra Mirada y Cálamo Extraordinario, decididos directamente por la librería. «Somos conscientes de que toda elección es injusta de raíz. ¡Cuántos buenos libros no habremos leído o habrán pasado en silencio por nuestras estanterías! No queremos pontificar ni marcar gustos, solo pretendemos que los premios sean una invitación a la lectura, al debate y, por qué no, a la sana irreverencia literaria», explican desde la librería.