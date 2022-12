Miguel Bueno (Perfect Blue, ganadores del Popyrock): "Poder tocar en los próximos Pilares sería un sueño"

Pasada la resaca de la décimo séptima edición del Popyrock, toca mirar al futuro. El concurso supone un impulso, tanto económico como artístico, para las bandas emergentes de la escena musical aragonesa. Así, este año la mejor entre las más de 40 presentadas fue Perfect Blue, con un estilo metalcore adaptado a los nuevos tiempos, con tintes de electrónica muy presentes en su repertorio que les valieron para imponerse en la gran final del pasado sábado 17 a Velta, con un sonido más cercano al pop rock, y a Mairot, cantautor pop de tan solo 17 años.

Miguel Bueno, guitarra y fundador, asegura que el grupo todavía está en proceso de asimilación. "No nos lo esperábamos, ha sido increíble. Todo el trabajo ha merecido la pena", reconoce en una charla con este diario apenas unos pocos días después del éxito. Pese a que su estilo no es el más arraigado entre la juventud aragonesa, la formación -cuya actual composición apenas tiene un año de vida- siempre ha creído en lo que hacía. "Hace poco ni siquiera teníamos canciones propias, y este premio nos va a venir muy bien, sobre todo a nivel económico", admite Bueno.

En cualquier caso, el guitarrista subraya que, en su "corta experiencia" tocando junto a otros grupos, sí ha percibido que el metal "es más complicado de sacar adelante" que otros géneros como el pop, por lo que la satisfacción por el premio es doble. No obstante, al grupo no le faltan referencias. En ese sentido, en sus temas se pueden percibir influencias de Architects o Bring Me The Horizon, ambos británicos y más cercanos al metalcore, o de los Crystal Castles, canadienses que inspiran muchos de sus toques electrónicos.

Un futuro prometedor

Ahora, a los Perfect Blue (compuestos, además de Bueno, por Francisco Carrasco, Alberto Alejandro Ballester y Daniel Pérez) les espera un recorrido que ya siguieron otros ganadores del concurso como Delacueva, White Coven o, más recientemente, Ester Vallejo, la última vencedora. A los 3.000 euros en metálico se les suman una serie de añadidos con un valor clave para cualquier formación musical en ciernes, como la grabación y edición de un videoclip, 12 horas de estudio de grabación, una master class sobre derechos de autor y una actuación en una programación municipal a lo largo del próximo año.

Premios estos que Miguel Bueno espera que sirvan para "profesionalizar" a la banda, ya que, actualmente, además de componer las canciones del grupo, el propio guitarrista ha sido el encargado de masterizar, grabar o mezclar los temas. "Es un trabajo muy grande para uno solo", señala al respecto. Y, como uno de los grupos revelación del año, la banda ya se permite soñar en cotas mayores. En ese sentido, Bueno asevera que "poder tocar en los próximos Pilares sería un sueño", e incluso ya se imagina actuando en localizaciones tan icónicas como la plaza San Bruno o el Jardín de Invierno.

Todo ello, dice el guitarra, para hacer llegar su mensaje a través de la música, alejado de componentes políticos pero comprometido con el arte: "Cada uno vive la música a su manera. Nuestras canciones hablan de sentimientos, porque la música y el arte van de expresar lo que no te sale con las palabras".

Un concurso asentado

El Popyrock, organizado por el Ayuntamiento de Zaragoza y que cuenta con la colaboración de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, es en la actualidad el único concurso de estas características lanzado por el consistorio. A lo largo de sus 17 ediciones han pasado por el más de 200 jóvenes aragoneses, con el único requisito de tener entre 14 y 30 años, ser naturales o residentes en Aragón y no haber ganado ninguna de las tres ediciones anteriores.

Además del primer premio obtenido por los Perfect Blue, el certamen quiso reconocer el trabajo de Mairot (segundo clasificado y mejor voz), Velta (tercer clasificado), Iván Concha (propuesta joven) y Recoveko (Música en red).