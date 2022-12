La Asociación de Artesanos de Aragón abre el año 2023 con un mercadillo de Reyes que se celebrará los días 3, 4 y 5 de enero en el Centro de Artesanía de Aragón, en el edificio Antiguo Matadero de la calle Miguel Servet de Zaragoza. Durante esos días, en horario de mañana y tarde, estará abierta también la tienda CADA de artesanía, con productos artesanos de todo Aragón. Además, se celebrarán numerosos talleres para niños y mayores y se podrán realizar visitar guiadas por el centro.

La vicepresidenta de artesanos de Aragón, Alejandra Castro, explica que “después de que la feria de artesanía de Navidad nos fuera tan bien, pensamos que le debíamos al público aragonés un último esfuerzo para ayudarles con sus regalos de Reyes, y aquí estamos. Como siempre, no solo queremos que compren artesanía, sino que aprendan nuestro oficio y disfruten con nuestros talleres, que hemos adaptado para todas las edades. Además, no podemos estar más orgullosos de este centro, en el Antiguo Matadero, y queremos enseñárselo a quienes todavía no lo conozcan. Es un buen plan para alguno de esos días antes de Reyes que todavía hay vacaciones, y estaremos encantados de recibirles y atenderles”.

Son 13 artesanos los que expondrán sus productos en este mercadillo de Reyes, con la colaboración del Gobierno de Aragón: Estrella Mágica, Susana Hernando, Librelula, Sara Monge, Alejandra Castro, Cerámica Violeta, Creaciones Marian, Ironic Urban Wear, Koko-Soko, Sura Juguetes de árbol, Envidia de tu vecina, Renacer y Buxus. El horario es de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, del martes 3 al jueves 5 de enero de 2023.

Los talleres, por su parte, tienen un coste de 5 euros por persona, y para inscribirse hay que hacerlo en la web de Artesanos de Aragón.