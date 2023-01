Quevedo publicará su primer disco el próximo 20 de enero, y se titulará 'Donde quiero estar'. El rapero canario, fenómeno del 2022 musical, lanzará así la próxima semana su esperado álbum, que contará con un total de 16 temas, 12 de ellos inéditos. "Creo que hay un gran trabajo detrás de este álbum. Hemos tratado de buscar una calidad tanto musical como audiovisual, que espero que sea trascendente y deje huella en el panorama. Estoy muy contento con el disco y espero que la gente lo disfrute tanto como yo en el proceso de ‘construcción’", explicaba hace unas semanas a El Periódico, del grupo Prensa Ibérica, sobre el trabajo.

El disco contará con colaboraciones ya conocidas, como la de Mike Towers en el 'single' 'Playa del inglés', y otras como las de Omar Montes, JC Reyes y la del referente canario Cruz Cafuné en forma de 'speech'. Lo ha anunciado él mismo en Instagram este miércoles. "Después de sacar cuatro singles muy potentes, es el momento perfecto para presentar todo el álbum y poder escucharlo y entenderlo como un viaje sobre cómo ha vivido y sentido Quevedo su último año", comenta su agencia, Taste The Floor.

Quevedo, de 21 años, culmina (y empieza) de esta manera un año de vértigo. Un vértigo que se traducirá en una gira ya anunciada (en el Sant Jordi Club el 12 de mayo). "Lo que trato de mostrar con este disco es la manera en la que busco y encuentro dónde quiero estar, tanto desde el sentido geográfico como desde el sentido de mi carrera. Es complicado saber donde estar cuando todo va tan rápido y no te da tiempo a parar y planteártelo. Es complicado saber si donde estoy es donde quiero estar, o si es donde quería estar. Aun estando cumpliendo sueños, objetivos y metas; a veces no me da tiempo a disfrutarlo y ponerme otros. Casi no me da tiempo a seguir soñando", ha escrito Quevedo en su cuenta de Instagram. "Creo que hemos conseguido contar la isla a través de Pedro y Pedro a través de la isla, y ese era el objetivo", añade en la misma publicación.