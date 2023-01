El festival Retina no ha dejado de crecer desde que echó a andar en Zaragoza hace siete años. Empezó como un ciclo pequeño y con la original idea de tocar música en directo mientras se proyecta una película creando así una nueva banda sonora, y poco a poco se ha ido haciendo más y más grande. De hecho, el año pasado ya exportó su modelo de éxito a Barcelona, Sevilla y Valencia. Tras el cambio obligado por la pandemia, el ciclo recupera en esta sexta edición sus fechas habituales en Zaragoza y se celebrará del 15 al 26 de marzo en el CaixaForum, el Teatro del Mercado y la Filmoteca.

La promotora aragonesa Born! Music, creadora del festival, ha tenido que esprintar para organizar la edición de este año, ya que la de 2022 se celebró hace apenas cuatro meses. Esa premura ha impedido programar a artistas locales en esta ocasión. «Nos entristece mucho pero a los grupos con los que contactamos no les ha dado tiempo a prepararlo. No obstante, el próximo año nos quitaremos la espinita porque ya hemos cerrado a cuatro artistas locales para la edición de 2024», ha explicado Eduardo Pérez Bona, director de la promotora Born! Music, que ha presentado el ciclo junto a la vicealcaldesa Sara Fernández.

La programación se abrirá el 17 de marzo en el CaixaForum Zaragoza, con la actuación de los madrileños Club del Río poniendo música a la película 'Nomadland' (Chloé Zhao, 2020). Al día siguiente, en el mismo espacio, llegará el turno para el catalán The New Raemon, quien hará lo propio con 'The Last Picture Show' (Peter Bogdanovich, 1971).

La segunda semana del Retina aterrizará este año en el Teatro del Mercado. El bilbaíno Zabala pondrá música en directo el próximo 23 de marzo al singular falso documental 'My Mexican Bretzel' (Nuria Giménez, 2019), mientras que un día después serán los valencianos Materia los que reinventarán la mítica 'Cabeza Borradora' (David Lynch, 1977). La banda navarra Kokoshca presentará el 25 de marzo su particular banda sonora de 'No es país para viejos' (Joel y Ethan Coen, 2007) y el segoviano Santi Campos se encargará de cerrar la sección principal del ciclo resignificando la película 'Gatacca' (Andrew Niccol, 1997).

Venta de entradas

Todas las propuestas han sido encargadas e impulsadas por el ciclo y en algunos casos será el estreno de los proyectos. Las entradas se pondrán muy pronto a la venta en la web del festival a un precio de doce euros para las actuaciones del Mercado y de seis para las del CaixaForum.

Tras cinco ediciones de éxito, el Retina está totalmente afianzado en Zaragoza y el año pasado exportó su modelo a Barcelona, Sevilla y Valencia gracias a su acuerdo de colaboración con la Fundación La Caixa. En este 2023, el festival seguirá intensificando su proyección exterior. Así, por ejemplo, el Teatro Circo Price de Madrid acogerá el 17 de enero la propuesta ideada por los burgaleses Fetén Fetén para 'El Milagro de P. Tinto', una producción que estrenaron en la edición de 2021 del Retina. Además, está previsto que el ciclo llegue a otras ciudades, como ocurrió el año pasado en los CaixaForums de Barcelona, Sevilla y Valencia. «Aún no tenemos las fechas cerradas para este año, pero ya estamos trabajando para seguir exportando el ciclo», ha indicado Pérez.

Dos nuevas secciones

Además del cambio de fechas, esta sexta edición llega con más novedades, ya que se han creado dos secciones nuevas. La primera se denomina Doc y está dedicada al documental musical aprovechando el auge de este género. Así, la Filmoteca acogerá el 15 de marzo la proyección de 'American Utopia' (2020, Spike Lee), un día después la de 'The Punk Singer' (2013, Sini Anderson) y el 22 de marzo la de 'Ennio, el maestro' (2021, Giuseppe Tornatore).

Por su parte, la sección Foro creará en el IAACC Pablo Serrano un espacio de encuentro y debate en el que profesionales del ámbito sonoro en el cine compartirán sus experiencias y en el que se homenajeará a compositores de bandas sonoras. Las entradas para las actividades de estas dos nuevas secciones serán gratuitas hasta completar el aforo.