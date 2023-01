Manolo Kabezabolo: "Nuestra irreverencia nos hacía parecer un peligro, y lo éramos"

«El punk fue una explosión. Mucha gente dice que va a morir, pero el punk no puede morir porque nunca nació. Al menos, esa es mi teoría. Fue como una bomba atómica, y perdurará con más o menos fuerza, pero no se va a marchar». Esta es la definición que Manolo Kabezabolo, una de las voces más autorizadas del punk zaragozano y nacional, da al ser preguntado por aquel movimiento que marcó a miles de jóvenes de su generación. Ahora, casi cuatro décadas después de subirse por primera vez a un escenario, la productora oscense Du Cardelin está terminando de perfilar un documental sobre la irreverente vida del músico zaragozano.

El título, inspirado en uno de sus últimos discos, define muy bien dicha época: 'Si todavía te kedan dientes es ke no estuviste ahí'. «Es la frase de un compañero, el 'Chili', un dibujante que también ilustró la portada de mi último disco, Tanto tonto monta tanto. Creo que refleja bastante bien lo que fue todo aquello. Al menos en mi caso es totalmente cierto», explica entre risas a este diario. Un documental que, por otra parte, permitirá conocer facetas desconocidas de Manuel Méndez Lozano, «el hombre que hay detrás de Manolo Kabezabolo». «Incluso aparecerán detalles sobre mi infancia, narrando algunas de las cosas que viví y todo lo que me llevó a ser como he sido y a dedicarme a esto», subraya el cantante.

El filme surgió a finales de 2019, cuando José Alberto Andrés Lacasta, director del mismo, se puso en contacto con Manolo Kabezabolo y le propuso la idea. «Sigo a Manolo desde que era joven, tanto sus discos y conciertos como todo lo que ha generado después», cuenta el cineasta. Un proyecto que ya llevaba un tiempo rondando al artista zaragozano, como él mismo reconoce. «Alguna vez había pensado escribir algo sobre mí, y cuando me propusieron hacer el documental me pareció una buena idea», expone el músico, a la par que admite que, con todo, no se imaginaba acabar reflejando su vida en la pantalla: «Era una idea que podía estar por ahí, pero no me lo había planteado seriamente».

Por otra parte, Andrés Lacasta reconoce varias virtudes en la persona de Manolo Kabezabolo, siempre coherente con sus ideales y su forma de entender la vida. «Es una persona difícil de definir, pero ante todo destaco su integridad y fidelidad a su manera de entender la vida. No es un punki de fin de semana o de los que se hacen la cresta para salir de fiesta. Además de todo eso, es un caballero fiel a sus principios y, ante todo, es buena persona y humilde», subraya el director.

Fiel a sus principios

Una manera de entender la vida que Manolo Kabezabolo siempre ha reflejado a través de sus letras, siempre contestatarias, bien a través del humor, bien a través de la reivindicación directa. «Al principio, prefería hacer letras con humor, aunque también tenían una parte reivindicativa y social más camuflada –recuerda–. Luego, ya me he ido metiendo en canciones más serias, directas y de un contenido mucho más sociopolítico, por decirlo de alguna forma».

Precisamente, fueron esas reivindicaciones, unidas a otros componentes, como la estética, las que hicieron sobrevolar una mala fama sobre el movimiento punk. Una fama que Manolo Kabezabolo, lejos de desmarcarse, resalta. «Nuestra irreverencia nos hacía parecer un peligro, aunque en realidad lo éramos y lo pretendíamos ser. No estamos aquí solo para hacer música, sino para luchar contra este sistema que poco a poco nos está matando», reivindica el artista. Una serie de protestas que, lejos de perder vigencia, parecen más actuales que nunca: «Los problemas son los mismos de siempre, alguno de ellos más acentuados. En libertad de expresión estamos dando bastantes pasos hacia atrás».

Asimismo, es ese propio retraso en derechos tan básicos como la libertad de expresión los que llevan a muchos de los artistas actuales a «autocensurarse», algo que para el zaragozano es «bastante triste y deplorable», y que, a su vez, conduce a una anestesia general a la hora de manifestarse en las calles. «Antes, salías a la calle y había muchas más concentraciones. Ahora, entre que las leyes se han endurecido y mucha gente está hasta los huevos por el trabajo, la familia y mil cosas más, es muy difícil que vuelva ese ambiente», comenta resignado.

Así, Manolo Kabezabolo recuerda –y refleja en el documental– cómo era aquella Zaragoza de los 80 y 90, con grupos «que no tenían nada que envidiar a otros del Estado español» que convirtieron la capital aragonesa en uno de los epicentros del punk. «Además, había bares abiertos hasta las tantas todos los días de la semana. Bares de rock y punk que han ido decayendo, ya que hoy en día queda poquísima escena», asegura.

Otros proyectos

Además del estreno del documental, que está previsto para la primera mitad de este año, Manolo Kabezabolo sigue trabajando en nuevos temas con los que seguir haciendo lo que mejor se le da, revelarse contra lo establecido. Así, el cantante señala que espera sacar un nuevo disco a principios del año que viene, coincidiendo con su 40 aniversario. Y es que, como él mismo concluye: «El punk está ahí para quedarse».