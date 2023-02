Para Pilar Palomero se podría decir que casi todo es nuevo a pesar de que hace dos años fue la gran triunfadora de los Goya con su ópera prima, Las niñas. A aquella gala, que no fue tal porque se celebró en 'streaming' por la pandemia y que ella siguió en Barcelona, la aragonesa llegaba con esperanzas pero todo estaba por ver. Ahora vuelve a una gala, dos años después, con 'La maternal', una propuesta similar en cuanto a la formalidad a su primer filme, y lo hace ya con un nombre ganado en la industria. De hecho, lleva varios días en Sevilla, donde hoy mismo ha participado en un coloquio previo a la gala.

Y, aunque quizá 'La maternal' no aparezca como la gran favorita para los premios de esta noche, la realidad es que está nominada a los grandes premios. Algo a lo que Palomero tiende a dar la importancia relativa, tal y como señalaba a este diario en una entrevista que concedió tras el estreno de la película: «Está claro que los premios y las nominaciones hacen que las películas lleguen a más gente. Pero somos conscientes que lo que ocurrió con 'Las niñas' fue algo muy raro y único. Un premio no hace la película mejor o peor, así que ahora intento no pensar mucho en eso».

Crecimiento del cine aragonés

Pilar Palomero, formada en Sarajevo con Béla Tarr, ha vivido en primera persona el crecimiento del cine aragonés. Ese que hace unos años se nutría de la realización de cortometrajes para soñar en objetivos más ambiciosos y que ahora ve como lanza producciones hechas desde el territorio. «Yo recuerdo tener 18 años y pensar que era imposible hacer cine aquí. Es importante que salgan películas desde aquí porque eso puede animar a otros. Pero sobre todo por el hecho de hacer las películas, no por los premios», reflexionaba en la citada entrevista con este diario la zaragozana.

Sobre el crecimiento que está experimentando la industria en España, más allá de Aragón, y cómo se puede aprender de los cineastas más importantes, la aragonesa no tiene más que elogios: «Los laboratorios que han surgido en los últimos años nos han permitido conocer a mucha gente, también internacionalmente. Y tener más acceso, porque cuando yo empecé a estudiar no existían programas de gestión de proyectos. No conocía otro medio de entrar en la industria audiovisual que hacer un corto y ganar un premio en un festival».

En Sevilla, esta noche, la cineasta aragonesa podrá sumar a su palmarés dos Goyas más (el de dirección y el de película). Si lo hiciera sería la aragonesa que más cabezones ha sumado en una carrera que, conviene no olvidarlo, acaba de empezar. La zaragozana, sin duda, está llamada a marcar un antes y un después en el cine aragonés junto a otros nombres como el de Paula Ortiz.