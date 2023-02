La zaragozana Isabel Peña opta a su segundo Goya con 'As bestas'

Acaba de cumplir 40 años, pero la zaragozana Isabel Peña ya acumula una importante experiencia en la gala de los Goya. Estuvo nominada en 2017 por el guion de 'Que Dios nos perdone', en 2019 triunfó con 'El Reino' y en 2020 optó de nuevo al galardón con 'Madre'. Este año vuelve a la carga con 'As bestas', la gran favorita en esta edición. Todas estas películas tienen un denominador común: el tándem infalible creado por Peña y Rodrigo Sorogoyen. El primer guion que firmaron juntos fue en 2013, con la película 'Stockholm', y desde entonces no se han separado.

«Nos entendemos muy bien a la hora de trabajar y tengo la suerte de que uno de los mejores directores que conozco dirige nuestros guiones», subraya Peña. El de 'As bestas' –el 'thriller' rural que en Zaragoza ganó el Feroz a mejor película y que parte como favorita en estos Goya– lo empezaron a escribir en 2015, poco después de que Peña leyera la noticia del crimen en un diario. «Me llamó mucho la atención y además el artículo dejaba grandes agujeros y preguntas. En el último párrafo hablaba de Margo Pool. Aún no era viuda porque todavía no se había encontrado el cuerpo de su marido pero se notaba que ahí había una mujer muy especial y valiente, porque con su esposo desaparecido durante varios años ella seguía en esa aldea prácticamente abandonada», recuerda la aragonesa.

Esa noticia, entre lo que se contaba y lo que se intuía, cautivó a Peña y Sorogoyen, pero otras historias (como la de 'El Reino' o la serie 'Antidisturbios') se cruzaron por su camino, por lo que fueron reescribiendo el guion poco a poco. «Nos fuimos dando cuenta de que no estábamos interesados en hacer una película basada en hechos reales. No queríamos reconstruir lo que hubiera pasado allí, sino transformar esos cuatro o cinco mimbres que teníamos en lo que fuera surgiendo». Según gran parte de la crítica especializada, lo que surgió fue su mejor largometraje hasta la fecha.

Tan orgullosos están de su trabajo juntos que se acaban de hacer el mismo tatuaje: el número doce en letra, las películas que van a realizar juntos «como mínimo», según desveló recientemente Sorogoyen. «Mi socio es muy indiscreto. Eso debería ser una cosa nuestra, así que no voy a comentar nada», apunta entre risas Peña, que prefiere centrarse en el corto plazo: «De momento vamos a llegar a Sevilla y luego ya veremos».

Su forma de trabajar

Lo que está claro es que han creado uno de los tándems más talentosos del cine español tras una década de amistad y guiones hilvanados a medias. «Primero pasamos meses hablando de los temas que nos interesan. Intentamos ver las pelis, los documentales y leemos los libros que se han escrito sobre el tema en cuestión para aprender y no repetirnos. Acabamos con una libreta llena de notas sin ton ni son, pero con mucha información sobre el universo que estamos empezando a crear. Luego llega ya la fase de la pizarra, que es básicamente buscar una estructura que funcione y trabajar las escenas de forma singular y también en conjunto para que tengan su ritmo. Nos gusta mucho jugar con la estructura e intentar sorprendernos a nostros mismos», explica Peña. Con esa estructura ya muy definida se la dividen al 50% y cada uno se va a su casa a rematar el guion. «Finalmente intercambiamos todo y pulimos los detalles».

Una forma de trabajar que piensan seguir replicando. De hecho, ya están trabajando en una nueva película. «Preferimos no desvelar mucho, pero es muy distinta a las que hemos hecho antes. Nos apetece escribir otro tipo de historias, hablar de relaciones y de cosas más pequeñas donde la trama no sea tan importante», comenta Peña, que se muestra «muy ilusionada» por poder coincidir con más aragoneses en la gala del sábado.

«Va a ser muy bonito y cálido saber que hay más compañeros de mi tierra», destaca la guionista, que aplaude el gran momento que vive el cine aragonés.