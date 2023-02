El aragonés David Guirao ilustra 'La vuelta al mundo en 80 días'

Desde su publicación el 30 de enero de 1873, Julio Verne brindó al mundo un clásico de la literatura que acabó inspirando a una infinidad de generaciones durante 150 años. Miles de personas fueron las acompañantes del caballero inglés Phileas Fogg y su mayordomo Passepartout, en sus aventuras por el globo terráqueo para cumplir una apuesta: 20.000 libras a que podían dar la vuelta al mundo en tan solo 80 días. De Londres a Nueva York, pasando por ciudades como Bombay o Hong Kong. Los lectores eran espectadores de todas sus aventuras a través de diferentes culturas y de cómo el tiempo apremiaba en cada una de sus páginas. Hoy en día, la obra de Verne se ha convertido en un elemento de culto mundialmente conocido entre todas las edades.

Aun así, existe una gran cantidad de jóvenes que, a pesar de que han oído hablar de este escrito, jamás han llegado a entrar en contacto con él. Ese es precisamente el paradigma que tanto la escritora Ana Alonso como el ilustrador aragonés David Guirao pretenden cambiar para acercar esta historia al nuevo público juvenil e infantil. Su propuesta ha sido por medio de una nueva edición de ‘La vuelta al mundo en 80 días’, que se publicó el pasado 30 de enero en conmemoración al 150 aniversario de la obra. El libro se presentará el próximo viernes 3 de marzo a las 19.30 horas en la Librería Antígona de Zaragoza.

Esta versión se caracteriza por encontrarse en un formato de libro grande, a color. No incluye un texto íntegro de la obra de Verne, aunque se trata de una traducción directa de la versión original en francés, con la misma esencia y ritmo narrativo. También se han eliminado los episodios secundarios que no tenían ningún tipo de influencia directa en la historia. Guirao define esta versión como «una efeméride preciosa que guarda cariño por Julio Verne y que busca acercarse a los jóvenes lectores para que no vean la obra como algo ‘desfasado’». El resultado final ha dejado satisfecho al ilustrador, quien lleva a sus espaldas un amplio historial de trabajos de ilustración con la Editorial Anaya, entre los que destacan las obras de la escritora de literatura infantil Ana Alcolea.

Guirao asegura que la propuesta vino de la mano del editor Pablo Cruz, a lo cual él aceptó por el honor que le hacía sentir «una obra magna como esta». El ilustrador explica que adaptó la estética y el estilo de ilustración a los habituales en el siglo XXI, lo cual ha supuesto varios meses de procesos de documentación y creación: «Con internet la documentación ha sido mucho más fácil, y me ha ayudado a ser mucho más riguroso. Sobre todo con el vestuario y las postales de viajes que había en la época».

En el estilo de Guirao, que tiende a ser figurativo y de proporciones exageradas para comunicar a través de las formas, se encuentran tres ejes principales: el tiempo, que se representa constantemente a través de los relojes para recordar los días restantes de la apuesta; el espacio, mostrado en las postales como una colección de recuerdos y experiencias de los viajes; y los medios de transporte que los protagonistas van utilizando en la aventura: desde trenes hasta barcos, pasando por elefantes.

El ilustrador destaca que su composición ha sido en todo momento esquemática y con personalidad creativa, desde las formas del cielo o una callejuela hasta los propios protagonistas, a quienes ya referenció con un pequeño homenaje por medio de un dibujo en la obra ‘El maravilloso mundo de los libros’, publicada en 2022: «Cuando empecé a dibujarlos de nuevo para esta ocasión, les quise dar un carisma especial, que suele ser una de las partes más complicadas a la hora de ilustrar un personaje. Sin embargo, con ellos no me costó. En el caso de Phileas, es un personaje poco típico. Un tipo caballeroso que siempre está dejándose llevar por la historia. Por lo que Verne ya lo indujo de un carisma natural».

La importancia de la literatura infantil

Guirao confiesa que, para él, el trabajo de visibilizar el libro hacia los jóvenes ha consistido en una responsabilidad muy grande: «De momento las respuestas están siendo positivas, empezando por los propios medios de comunicación. Pero al final siempre hay un poco de nervios porque la literatura infantil es un medio de diversión, de estímulo y felicidad; pero también actúa como la formación de los lectores del futuro». El ilustrador incide en la reputación de la lectura infantil y juvenil en España, destacándose como la sección literaria que más lectores tiene en el país: «Hay un repertorio variadísimo con una oferta muy grande. Estoy muy orgulloso de poder trabajar en esta sección».