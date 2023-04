El escritor e historiador Pedro Ciria, que presenta hoy viernes su novela '18 de julio' en Zaragoza, ha señalado a Efe que "conocer este momento de la historia, situada en 1936, es un arma muy valiosa para el lector joven" porque "un concepto puede olvidarse, pero una emoción no".

El también autor de novelas de corte histórico como 'Legionarios. El maño' o 'La inocencia del cruasán' ha asegurado que este libro repasa los días 17 y 18 de julio de 1936, momento de tensión en la capital aragonesa cuando intentaba triunfar el golpe militar. Sin embargo, para Ciria "no es una novela de guerra porque no ha estallado todavía", sino un libro de "cómo la gente normal se enfrenta a sucesos que no controla y que les llevan al abismo".

"Esta novela sumerge al lector en uno de los grandes hitos de nuestra historia; tras aquel día nada volvió a ser igual. Es una narración en tiempo presente, con un ritmo alto y muchos diálogos que permiten una ágil lectura", ha reconocido Ciria. Según su autor, este libro quiere "trasladar la sensibilidad de esa época" y hacer sentir al lector "lo que se vive a pie de calle, el ambiente que se respira y el vertiginoso paso de las horas".

36 horas decisivas para la ciudad

Durante las 36 horas decisivas para la ciudad, Ciria narra cómo se enfrentan los edificios de Capitanía y del Gobierno Civil de Plaza de Aragón, ya que el poder militar era tentado a sumarse a los rebeldes y el poder civil aguardaba órdenes desde Madrid. No obstante, en el horizonte de uno de los acontecimientos reales, se desarrolla una trama de ficción que pone en primera línea de la Historia a Willy, un inexperto reportero de 'El Noticiero', y a Nita, brillante estudiante de medicina.

"Como tantos otros jóvenes disfrutan de una cita la tarde de un plácido viernes de verano. Sin embargo, se convertirán en el hilo conductor de una historia trepidante que conjuga elementos de la alta política, espionaje, improvisación y vértigo ante los más bajos instintos humanos", ha apuntado.

Del mismo modo, Pedro Ciria ha confirmado que "no es una monografía", ya que pretende "introducirse en la piel de los personajes y hacerle partícipe al lector de los acontecimientos". "Quiero empatizar, sufrir y disfrutar con ellos", ha agregado.