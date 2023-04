El CaixaForum Zaragoza propone hasta el próximo 20 de agosto un desfile por el mundo del cine y la moda, un viaje que además cuenta con la mirada y la dirección artística de Jean Paul Gaultier. La nueva exposición del centro de la avenida Anselmo Clavé acerca al público el intercambio creativo producido entre ambas industrias y lo hace de la mano del célebre diseñador francés, quien a lo largo de su carrera ha trabajado con varios realizadores y ha creado el vestuario de numerosas películas.

Sin duda, ese es el principal atractivo de la muestra, los trajes originales que exhibe. Así, entre los más de 60 'looks' icónicos expuestos se encuentran los vestidos que llevaron Sharon Stone en 'Instinto básico' (1992), Marilyn Monroe en 'Eva al desnudo' (1950), Christopher Reeve en 'Superman IV' (1987), Antonio Banderas en 'La máscara del zorro' (1998) o Victoria Abril en 'Kika' (1993).

En la presentación de la exposición este jueves en el CaixaForum ha participado por videoconferencia el propio Jean Paul Gaultier, quien ha subrayado que el cine «es un fiel reflejo de la sociedad». «Lo que más me interesaba cuando empecé y lo que más me sigue interesando es cómo nos podemos expresar a través de la moda. Hay mucha información tras la forma de vestirnos», ha indicado el diseñador, que ha recordado que si empezó a dedicarse a esto fue gracias a la película 'Falbalas' (1945), el melodrama de Jacques Becker ambientado en el ajetreo de una casa de costura durante la posguerra. De hecho, este filme ocupa un lugar de honor en la exposición.

«Siempre he buscado hacer una especie de teatralización de la moda, un desfile no deja de ser un teatro», ha asegurado Gaultier. Eso es precisamente la nueva muestra del CaixaForum, un viaje a través de distintos géneros y estilos que une el cine y la moda en un suntuoso desfile con grandes diseñadores y estrellas del séptimo arte. No en vano, en la exposición se pueden ver vestidos creados por Coco Chanel, Balenciaga, Pierre Cardin o el propio Gaultier. Muchos de ellos pertenecen al vestuario original de los filmes, aunque también hay otros que nunca han aparecido en la gran pantalla. Es el caso de un conjunto de Gaultier inspirado en 'La Naranja Mecánica' que realizó para la colección primavera-verano de 2020 o el mítico corsé con pechos cónicos que portó Madonna en su gira 'Blond Ambition Tour' de 1990.

Coorganizada por la Fundación La Caixa y La Cinémathèque française, la muestra también incluye proyecciones audiovisuales, carteles originales de películas y fotografías. Con todos estos elementos, la exposición 'Cine y moda, por Jean Paul Gaultier' se sumerge en las representaciones de los roles de género en la gran pantalla y a través del vestuario. Así, pone el acento en aspectos clave como el empoderamiento femenino y su reflejo en la moda y en la filmografía del siglo XX.

Visitas guiadas y un ciclo de cine

La muestra, que ya se ha expuesto en París, Madrid, Barcelona y Sevilla, ha sido presentada este jueves por la directora del Área de Exposiciones y Colección de la Fundación La Caixa, Isabel Salgado; el director de CaixaForum Zaragoza, Ricardo Alfós; la experta en cine de La Cinémathèque française y cocomisaria de la muestra, Florence Tissot, y el propio Gaultier.

Salgado ha destacado que la exposición ha llamado la atención de un público más joven del habitual en las muestras de CaixaForum, ya que la mitad de los visitantes en las tres ciudades españolas precedentes tenían entre 16 y 35 años, algo que ha alegrado enormemente a Gaultier.

La exposición se complementa con visitas comentadas, un ciclo de conferencias sobre la cultura de la moda o un ciclo de cine comisariado por Rossy de Palma, actriz española a la que la exposición también hace guiños, junto a otras figuras como Almodóvar o Sara Montiel.