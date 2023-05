Empezó a leer tarde porque tal y como explicó en su casa de Belchite había «muchos aperos de labranza pero poco más» y no fue hasta su ingreso en el instituto cuando le enganchó un libro de verdad: «Un profesor nos dijo que hacía un día para pasar la tarde encerrado en casa bebiendo cognac, fumando tabaco y leyendo 'La Regenta'. Yo entonces ya era un poco raro, le hice caso y me enganché a las tres cosas». Félix Teira ha recibido esta tarde de manos del presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, el Premio de las letras aragonesas en un acto celebrado en el IAACC Pablo Serrano de Zaragoza. Al mismo también han asistido el consejero delegado de Bodegas Enate, Luis Nozaleda, patrocinador del galardón; el presidente de las Cortes de Aragón, Javier Sada; y el consejero de Cultura del Gobierno de Aragón, Felipe Faci.

Teira ha repasado su trayectoria en un discurso plagado de referencias a su vida y a lo vivido con su «amigo» Javier Lambán y ha confesado que tras 'La Regenta', el libro que realmente «le voló la cabeza fue el 'Lazarillo de Tormes' ya en segundo de Historia. Entonces vi que ese libro me decía la verdad de la sociedad». Y fue ahí, ha asegurado, cuando ha descubierto lo que quería ser: «Me dije, voy a ser escritor porque quiero ser testigo de mi tiempo». Y hasta hoy Teira atesora una larga trayectoria que le ha valido para recibir este Premio de las letras aragonesas que, según ha explicado, le emociona profundamente: «Tengo el gran reto de estar a la altura de todo lo que ha dicho el jurado sobre mí porque han dignificado mi literatura... aunque no solo de literatura vive el hombre así que le agradezco a Enate el premio», ha bromeado el escritor y profesor.

El sentido de la escritura y el arte

El galardonado se ha ido hasta el año 1974, momento en el que coincidió con Lambán en la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza: «Él era tremendamente lector y un deportista empedernido. Por entonces estábamos imaginándonos la vida por mucho que leyéramos esas coplas de César Manrique». Dos años después, ha relatado, «él se fue a acabar sus estudios a Barcelona y ahora nos volvemos a encontrar cuando ya tienen más sentido que nunca esas coplas que hablan de la fugacidad de la vida y del río que es la vida».

En ese repaso que ha hecho de su trayectoria literaria y de su vida relacionada con la misma, Félix Teira también ha querido dejar claro que «no todo es tan bonito. También hay tiempo para las dudas. En un olivar de Belchite me he planteado muchas veces si realmente sirve para algo mi escritura, el arte. Miren lo que pintó Goya sobre la guerra y hoy volvemos a ver que sucede lo mismo en Ucrania», ha lamentado en voz alta, aunque también ha tenido tiempo para la luz: «Los narradores y poetas aportan imaginación y belleza. Como dijo el otro día el consejero Faci, tenemos que seguir leyendo».

"Este pueblo lee, ver eso te enorgullece"

El nuevo Premio de las letras aragonesas ha recordado un artículo que escribió en EL PERIÓDICO DE ARAGÓN en el que ya hablaba de que la comunidad en cuanto a escritores «estaría en la Champions League». Algo que se ha ido consolidando hasta llegar a la actual Edad de oro de las letras aragonesas. «Ir el Día del libro por Independencia es una gozada. Este pueblo lee, ver eso te enorgullece. Mi anhelo es intentar seguir la estela de los buenos escritores que tenemos y poner mi granito de arena para hacer un Aragón más lector, más culto y más crítico».

Durante el acto, José Luis Esteban ha declamado un fragmento del último libro de Félix Teira, 'Fuego frío', en una actuación que ha cosechado un gran aplauso por parte del público.

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha asegurado minutos antes de que comenzara el acto que entregarle el premio a Félix Teira era algo que muy especial para él: «Me conmueve emocional e intelectualmente y no me sigáis preguntando sobre Félix que igual me pongo a llorar».

Además, el presidente ha asegurado que una de las cosas que le produce «frustración» de sus ocho años de mandato es que «aunque hemos incentivado la cultura y hemos puesto medios para los creadores no lo hemos hecho todo lo que se debería. Por eso he abanderado el Pacto de la Cultura que es uno de mis compromisos más sólidos de cara al futuro. Se trata de ampliar de manera clara los presupuestos y también de aprobar una Ley de Derechos Culturales en la próxima legislatura».