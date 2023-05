No es que se haya prodigado excesivamente en el género negro aunque lo ha hecho, como casi todo lo que ha tocado, de manera brillante. Pero, aun así, ella lo tiene claro: «Es el género en el que me siento más cómoda, hablando de asesinos, asesinatos, la maldad... De la ruptura de las leyes en las que la gente de bien nos cobijamos». Espido Freire ha recibido esta noche en el Teatro Principal de Zaragoza el Premio Aragón Negro de Honor en una gala 'show' conducida por Jana Catalán y Alejandro Bolea en la que ha habido tiempo para casi todo.

De hecho, el premio a Espido Freire no ha sido el único ya que también se ha reconocido a Fernando Rueda con el Premio Paco Camarasa El mejor de los nuestros y a la novela 'El ojo del cíclope', de Jerónimo Andreu, como una de las más destacadas de 2022.

Todo en un ambiente festivo con gran protagonismo del disc jockey Edmund González en un acto en el que también han actuado Daniel Quezada Manchester y los alumnos del Conservatorio Municipal Profesional de Danza, de la Escuela Resisdance, entre otros.

La gran estrella de la noche

Pero, sin duda, la gran protagonista de la noche ha sido Espido Freire que, en una entrevista con Juan Bolea sobre el escenario, ha abordado su literatura y ha desplegado su capacidad para analizar el estar en el mundo conectada con la sociedad. «Los grandes nombres como Dickens, Dumas, Austen Mary Shelley... no distinguían entre géneros, solo querían mover hacia otros lugares los límites reconocidos», ha reflexionado la autora que tiene claro que ha sido la ciencia la que «ha hecho cambiar la literatura». ¿Por qué? «Con la palabra explicábamos lo que no entendíamos y ahora la ciencia lo ha cambiado todo».

Cuando Juan Bolea la ha comparado con Mary Shelley recordando que ganó el Planeta con solo 25 años, Espido Freire ha sido muy clara también: «Me gusta que quienes me precedéis en sabiduría me situáis en el entorno del romanticismo, donde las emociones importan más que la razón». La escritora bilbaína repasó, por otra parte, su infancia, en la que era «lectora, fantasiosa e ingobernable; ya de adolescente me devoraba la necesidad de contar la siguiente historia... Y cuando el amargo y glorioso éxito con la música me agotó, con 19 años decidí que iba a escribir y a prepararme para que cuando llegara el éxito estuviera preparada. Es verdad que me llegó mucho antes de lo que esperaba...», ha confesado la escritora.

Sobre la sociedad en la que habitamos, Espido Freire cree «que tenemos dos grandes defectos, la banalidad y el narcisimo lo que nos lleva a huir de profundizar y de enfrentarnos a la realidad. Por otro lado, también tenemos dos virtudes, la libertad individual y el desarrollo intelectual».

Premio Paco Camaras

Fernando Rueda, Premio Paco Camarasa El mejor de los nuestros, ha recordado «la necesidad del periodismo de estar frente a los poderes, de servir a la gente», ha explicado con una corbata rosa, «regalo de hace 15 años de un director del CNI con la que quiero rendir homenaje a los más de 3.000 agentes internacionales que cada día trabajan para España».

El tercer galardonado de la noche, Jerónimo Andreu, por su ha calificado el premio «como algo muy valioso porque a los que hacemos este tipo de periodismo que hago yo no nos suelen dar premios. Espero que alguien lea mi novela y le divierta».

El festival Aragón Negro continúa hasta el próximo 31 de mayo con actividades en 26 localidades de la comunidad con el objetivo de «llenar Aragón de cultura», según ha recalcado Jana Catalán.