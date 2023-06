A la poesía le han sentado siempre bien los maridajes con otras formas artísticas de expresión. Incluso un arte tan joven como el cine ha tenido desde su nacimiento una relación apasionada con los poetas, fascinados al principio por el mero hecho de unas imágenes en movimiento, pero pronto conocedores de la propia poesía que es capaz de atesorar una película. Ya hace casi un siglo, Alberti se reivindicaba como coetáneo del cine, y pedía respeto para esa generación que como él había nacido a la vez que el séptimo arte.

No cabe duda de que Jesús Soria Caro es otro gran amante del cine, y lo demuestra con creces en su más reciente poemario, 'The End' (Interludio), publicado por Los Libros del Gato Negro. Es un recorrido por la historia del celuloide desde una butaca ocupada por un poeta que no solo ve y disfruta de las películas, sino que además sabe extraer de ellas una reflexión, un sentimiento o una sugerencia.

Poema inicial clave

El poema inicial ya advierte que “'The End' es el comienzo”, y de alguna forma da una clave de lectura del resto del libro: “Comienza el final no / escrito en la vida, / el guion de las palabras / no pronunciadas, / el color de un deseo / todavía por rodar”. Luego Jesús Soria retoma títulos bien conocidos para hacerlos confluir, a través de la elaboración poética, a veces con la vivencia más cercana e íntima y en otras ocasiones con la realidad que está justo al lado y que no se puede obviar. En el camino el lector se encuentra en los poemas con las huellas de los conocidos argumentos de las películas aludiPoesdas, pero también con versiones extendidas de las mismas, en donde los versos se convierten en nuevos planos con una mayor profundidad de campo.

La forma en que está construido el poemario, con su Interludio incluido, invita a seguir disfrutando del cine, con su poema final dedicado a 'The artist', una cinta muda que paradójicamente invita a seguir siendo pasajero en este tren de películas leídas a través de la palabra luminosa de la poesía.

'THE END (INTERLUDIO)'

Jesús Soria Caro

Los Libros del Gato Negro

78 páginas