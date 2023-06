El Mundo en Sallent regresa este año cargado de novedades y con una programación diaria para todos los públicos que abarcará cuatro escenarios. Así, del 7 al 30 de julio en la localidad oscense de Sallent de Gállego se podrá disfrutar de teatro, pasacalles y conciertos que traerán los sonidos más exóticos del mundo. Además, su espacio estrella, el mercado multicultural, albergará 35 puestos de artesanía provenientes de todo el país y una zona de gastronomía en la que se podrán paladear platos típicos de los más diversos rincones del mundo.

Este festival multidisciplinar e intercultural se volverá a celebrar en uno de los enclaves más hermosos del Pirineos aragonés, Sallent de Gállego. La programación de esta segunda edición promete ser más ambiciosa, con más propuestas artísticas que se desarrollarán en cuatro espacios diferentes: Escenario Sallent, Escenario Formigal, Escenario Escuelas y Teatro Sobre Ruedas. En total, serán 46 actos de entrada libre para disfrute de todos los visitantes.

El espacio del mercado, el más transitado del evento, contará con un amplio horario para disfrutar con tiempo de todo su contenido. Artesanos de todo el país llevarán a las calles de Sallent de Gállego una gran variedad de sus catálogos: productos étnicos, joyas de autor, cosmética natural, ropa y calzados de materiales reciclables... Su horario será de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 22.00; y sábados y domingos, de 11.00 a 22.00 horas.

Restauración y música

Por su parte, la zona de restauración permanecerá abierta de forma invariable a diario desde las 11.00 hasta las 0.00. En El Mundo en Sallent se podrá saborear y descubrir una sorprendente, variada y multicultural oferta gastronómica, que incluirá platos típicos alemanes, libaneses o marroquíes, entre otros. También habrá puestos especiales con comida vegana, platos característicos de la zona y establecimientos de café, tés y postres. Además, todos los productos con los que se trabajará son de proximidad y ecológicos, acorde con los valores y esencia del festival.

La música volverá a ser otro de los grandes atractivos del festival. Habrá 15 conciertos entre el Escenario Sallent y el Escenario Formigal, con bandas y artistas traídos de todo el país, Europa y Latinoamérica. Reggae, jazz, electrónica, blues del desierto, música balcánica, sonidos africanos… Todo un crisol de ritmos para descubrir en uno de los puntos más emblemáticos del Pirineo aragonés. Los conciertos en Sallent arrancarán el domingo 9 de julio, con la actuación con la banda de Swing Huesca Big Band y finalizarán el domingo 30 de julio con Fongo. Y durante esas tres semanas también se podrá disfrutar de Son Rompe Pera (lunes 10), Peces Raros (martes 11), Muyayo Rif (miércoles 12), Carola Ortiz y Jazz For Kids (domingo 16), Tarwa N-Tiniri (lunes 17); Train To Roots (martes 18), The Fat Bastards Gang Band (miércoles 19), Otra Ronda (domingo 23), Ruth Mahogany & The Arb Music Band (lunes 24), Ara Queen Of Drums (martes 25) y Jim Murple Memorian (miércoles 26).

Escenario Formigal

El miércoles 26 en el Escenario Formigal se celebrará uno de los conciertos más interesantes del ciclo, Isaac et Nora; dos hermanos franceses de 15 y 11 años respectivamente, que junto con su padre Nicolás, se han convertido en un fenómeno viral global. Desde el salón de su casa han conquistado al público de medio mundo con sus dulces versiones que resignifican y actualizan algunas de las canciones más icónicas de Latinoamérica. Pero antes, el miércoles 13, será el turno de Chata Flores, una de las raperas con más proyección de Aragón. La programación de este escenario la completa el jueves 20 la obra de teatro 'La escritora cautiva', del Teatro Fireluche.

Los escenarios de las Escuelas y el Teatro Sobre Ruedas, serán los más intergeneracionales: circo y espectáculos infantiles en el mismo pueblo de Sallent. Una oportunidad para descubrir artistas y revisitar aquellos espectáculos que siempre nos han fascinado. En el primero, se han preparado los espectáculos 'Shake, shake, shake', de Cía. Pakipaya (miércoles 12); 'Los viajes de Bowa', de La Gata Japonesa (miércoles 19) y 'POI', de D’Es Tro (jueves 27).