Este miércoles se ha presentado la exposición 'La Ruta del Hierro. De bonito a la pared', que supone un recorrido por 11 establecimientos del centro histórico de Teruel y que incluye 14 esculturas en hierro, en la mayoría colocadas en la pared, del artista leonés José Antonio Córdoba Llamazares.

Se trata de una muestra permanente que se podrá ver durante dos años, y cuyas piezas se irán renovando en caso de que alguna de ellas se venda, según ha explicado el propio autor, quien ha agradecido “la ayuda inestimable” de los locales que colaboran en el proyecto. “Con esta iniciativa pretendemos fomentar y participar en la cultura de Teruel”, ha explicado, indicando que en la Oficina de Turismo se van a repartir dípticos con información acerca de esta ruta que incluye los establecimientos y obras que se pueden contemplar en ellos así como un mapa con la ruta y las fotografías de algunas de las obras.

“Las obras hacen un guiño a la ciencia, al teatro, a la mitología, al reino animal, a la astrología, a la música y a la vigilancia y control”, ha explicado el autor, señalando que “a la hora de crear me he tenido que amoldar un poco por el hecho de tener que exponerlas en pared”.

Como muestra, el autor ha presentado una guitarra realizada en homenaje al guitarrista de U2, The Edge, copia exacta incluso en el tamaño elaborada a través de una fotografía. “Es la última pieza que he hecho y me ha costado unas 60 horas, pero he quedado muy satisfecho porque he disfrutado haciéndolo”, ha indicado.

Los once establecimientos de la exposición

Los establecimientos colaboradores son el Mesón El Óvalo con 'Moléculas 1 y 2', Hotel y cafetería Mudayyan con 'Thalia' y 'Melpómene', Cafetería Restaurante El Don con 'Tridentere', Jamón-Bar Ambigú con 'Hubble', Restaurante Cafetería El Mercao con 'Galaxia', Terraza El Jardín con 'Vestal', Catale_ya con 'Panóptico', Restaurante Yain con 'Ojo de Búho' y 'Llorar', Templo U2 Flanagan’s con 'Gibson', Los Marqueses de Vasalbar con 'Orión' y Restaurante Método con 'Molécula'.

Los detalles de esta exposición se han presentado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, con la participación del concejal de Cultura, Carlos Méndez, el propio autor, Miguel Ángel Labrador, de Templo U2 Flanagan’s y Lorena Guerrero de Catale_ya.