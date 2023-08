La superproducción 'Al otro lado del río y entre los árboles' ('Across the river and the trees'), de la aragonesa Paula Ortiz, llegará finalmente a las salas españolas el próximo 11 de octubre. Protagonizada por Liev Schreiber, Josh Hutcherson, Matilda De Angelis, Danny Huston y Laura Morante, es una adaptación de la novela del mismo nombre de Ernest Hemingway.

Ambientada en Italia durante la Segunda Guerra Mundial, la película sigue al coronel Richard Cantwell (Liev Schreiber), un héroe de guerra con una enfermedad terminal que afronta con estoica indiferencia. Decidido a pasar su fin de semana en tranquila soledad, contrata a un chófer militar para que le facilite lo que probablemente sea una última excursión de caza de patos y una visita a su antiguo hogar, y visitar sus viejos lugares de Venecia. Cuando los planes de Cantwell empiezan a desbaratarse, un encuentro fortuito con una joven condesa (Matilda De Angelis) comienza a despertar en él la esperanza de una renovación en su vida en un trama que abordan los grandes temas de la obra del escritor: el amor la guerra, la juventud y el paso del tiempo. Tráiler de 'Al otro lado del río y entre los árboles', de Paula Ortiz "Un reto precioso" «Para mí ha sido un reto precioso tanto por el hecho de abordar una película internacional como por tener el privilegio de hacerlo con un texto de un autor como Hemingway, un texto tan melancólico, tan decadente, donde él se autocuestionaba a así mismo, y que ocurre en la posguerra mundial en una Venecia agrietada y dolida», decía la propia Ortiz con la pasión que le caracteriza poco antes de que la película se estrenará en el Festival de Ischia en julio de 2022 donde cosechó un premio. Paula Ortiz (estrena ‘Across the river and into the trees’): "No soy la misma directora después de hacer esta película" "Es una historia que ocurre como en un limbo entre la vida y la muerte, con unos personajes que están decidiendo entre la vida y la muerte en una Venecia que queda vacía por la posguerra... Tiene una potencia poética que la verdad es un privilegio haber podido abordarlo, ha sido un proceso durísimo pero un privilegio», reconocía entonces la aragonesa. La noticia de este estreno llega poco después de que la Seminci anunciara que la cuarta película de la aragonesa, 'Teresa', con Blanca Portillo y Asier Etxeandia, se estrenará fuera de la sección en su edición de este año que se celebrará en octubre. Además, Paula Ortiz acaba de concluir el rodaje de 'Hildegart', una película para Amazon Prime.