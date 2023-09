El presente año será recordado, entre muchas otras cosas, por la fuerte expansión que ha experimentado la tecnología de las inteligencias artificiales. En cuestión de pocos meses, estas herramientas han llegado a las manos de usuarios que hasta ahora se habían mantenido reacios o desconocedores de las aplicaciones que las IA pueden tener en prácticamente cualquier ámbito y, ante todo, cómo sacarles partido.

Con un escenario totalmente inverso, plataformas como ChatGPT o Dall-E han penetrado en la población, donde cada vez son más los internautas dispuestos a integrarlas en sus vidas. De entre las muchos afluentes artísticos a través de los cuales pueden navegar estos instrumentos, la generación de timbres de voz idénticos al de algunos artistas es de los que más controversia viene levantando últimamente.

'Escritor fantasma'

Sin lugar a dudas, uno de los abanderados dentro de esta nueva discilpina es Ghostwriter977, usuario de TikTok que el pasado mes de abril dejó atónita a la comunidad de usuarios de esta red social con la publicación de 'Heart on my sleeve', una colaboración 'fake' entre los canadienses Drake (36) y The Weeknd (33). Tal como la traducción del 'nickname' indica, este perfil pertenece a lo que popularmente se ha denominado 'escritor fantasma': compositores que, sin recibir crédito alguno, dan a luz a las letras que luego interpretan las caras más visibles del panorama musical.

Sin embargo, había que lidiar con un pequeño detalle que las discográficas no pasaron por alto: 'ghostwriter' se sirve de las inconfundibles voces de dos artistas que en ningún momento han autorizado dicho uso. Claro, todo terminó como cabía esperar. El tema fue inmediatamente eliminado de los principales servicios de música en 'streaming' y la grabación terminó conservándose únicamente en un entorno menos amenazado por esta persecución: las redes sociales.

Lejos de terminar ahí, la historia de este predistigitador melódico, así como su polémica, se ha reavivado este miércoles con la publicación de un segundo trabajo, esta vez de la mano de (las voces de) Travis Scott (32) y 21 Savage (30), que se combinan en el sencillo 'Whiplash'. Incluso se anima a dejar algún 'recadito' a quienes se oponen a esta nueva tendencia: "Tratan de bloquear a mi chico, pero no puedes matar a un fantasma", dice uno de los versos.

¿Justo (co)candidato a premios?

El parón de Ghostwriter entre un estreno y otro no fue en vano. Así lo corrobora el The New York Times, que el martes anunció la vuelta al ruedo del artista. "En los meses transcurridos desde entonces, quienes están detrás del proyecto se han reunido con sellos discográficos, líderes tecnológicos, plataformas musicales y artistas para hablar sobre cómo aprovechar mejor los poderes de la IA, incluso en una mesa redonda virtual organizada este verano por la Recording Academy, organización detrás de los premios Grammy", recoge el artículo de Joe Coscarelli.

El citado medio también ha contado con el testimonio de Harvey Mason Jr., director ejecutivo de la organización, y alguno de los representantes del mencionado grupo anónimo. Ambos lados han mantenido conversaciones acerca de este fenómeno creativo, que parece haber convencido al alto cargo: "En cuanto al lado creativo, es absolutamente elegible (para candidatar a un premio Grammy) porque fue escrito por un humano", ha justificado Mason.

"Distribución general"

Con todo, si Ghostwritter quiere optar a alguno de estos reconocimientos, para los que ya ha presentado su canción debut, no le bastará solo con convencer a los dirigentes de Recording Academy: también debe cumplir una serie de condiciones, entre las cuales se encuentra la "distribución general" que debe tener la pista a nivel comercial. En otras palabras, si un artista no cuenta con los permisos para llevar a cabo un "lanzamiento amplio" de su composición, esta no podrá optar al Grammy. Por su parte, los representantes del grupo manifestaron estar al tanto de este requisito.

"Ghostwriter realmente ha jugado un papel importante para generar conciencia y atención", ha reconocido Mason. “Sabemos que la IA desempeñará un papel en nuestro negocio. No podemos pretender darle la espalda y tratar de prohibirlo”, ha añadido. Asimismo, el dirigente ha concluido su reflexión asegurando que si bien no teme a las IA, sí que cree que "es necesario trabajar para garantizar que todo esté en su lugar para que la comunidad creativa esté protegida".