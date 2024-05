Lluís López se retiró con molestias en la rodilla

El central Lluís López pidió el cambio al descanso tras hacer un mal gesto en una acción en su rodilla y está a la espera de pruebas, que se le harán este lunes, para dictaminar el alcance de la lesión del defensa del Real Zaragoza. Tras pitar el árbitro el descanso, Lluís López se acercó con ostensibles gestos de dolor y habló con varios compañeros que estaban en el banquillo y con el doctor Ireneo de los Mártires para que Jair Amador saliera de inmediato a calentar. "Tiene un problema en la rodilla, un esguince leve espero que sea, una torsión", explicó Víctor.

"Espero que no se nos caiga, porque estamos ya muy justos, más justos no podemos estar. Ojalá que no sea importante y que pueda estar ante el Oviedo", añadió el entrenador, que en el partido ante el Burgos tenía las ausencias por lesión de Guti, Nieto, Borge, Francho, Rebollo, Marc Aguado, Lecoeuche y Mollejo. Es decir, ocho bajas.

Francho y las bajas en el medio

"No voy a tener mediocampistas hasta que no se recupere Marc Aguado", aseguró también el entrenador, un día después, en la previa del partido, de afirmar que no descartaba a Francho para el partido ante el Oviedo, para al menos "entrar en la convocatoria o jugar 15 minutos o 20, aunque no lo puedo confirmar", dijo el técnico, teniendo en cuenta que el canterano es baja por unas fascitis plantar desde el 18 de marzo, una lesión que no es grave pero sí dolorosa y en la que lo importante es la evolución de la molestia. Guti es baja hasta final de curso y a Marc Aguado le quedan al menos dos semanas, por lo que no estaría ante Oviedo y Racing de Ferrol, pudiendo volver en el mejor de los casos en Santander, en la penúltima cita liguera.

Mientras, Víctor sí espera recuperar ante el conjunto ovetense a Mollejo, que se lesionó en el cuádriceps el 22 de marzo en un entrenamiento, y a Lecoeuche, que cayó en el derbi ante el Huesca con una lesión en el aductor, una microrrotura.