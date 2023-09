El concierto que iba a ofrecer Eli Paperboy Reed en el Rock & Blues Café previsto para el miércoles 13 de septiembre se ha suspendido debido a problemas de salud del artista. La sala, que «lamenta los inconvenientes que esta cancelación pueda generar en su público», ha comunicado que se procederá a la devolución del importe de la entrada y los gastos de gestión. Asimismo, el Rock & Blues asegura que está trabajando para buscar otra fecha en la que reprogramar este evento en 2024.

Este concierto formaba parte del ciclo organizado para celebrar el 20 aniversario de la sala zaragozana. El primer concierto será, por tanto, el de Akatz, que tendrá lugar el 16 de septiembre. El ciclo continuará con The Dictators (22 de septiembre); Mama Kin (25 de noviembre); The Screamin Cheetah Wheelies ( 1de diciembre); The Steepwater Band (2 de diciembre) y Soulful Christmas (21 de diciembre).