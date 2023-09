El convenio entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el colectivo Llámalo H para la gestión de Harinera ZGZ finalmente se renovará durante un año después de que caducara el pasado mes de mayo sin que el consistorio hubiera comunicado hasta la fecha cuáles eran sus intenciones. La consejera de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, acaba de anunciar esta renovación en la Comisión de Cultura que se ha celebrado este martes en el consistorio.

Ante preguntas tanto de Zaragoza en Común como de Vox, la consejera Sara Fernández ha explicado que se ha hecho una prórroga de un año “tal como indicaba el convenio y se ha hecho ahora porque no me parecía ético hacerlo hasta que hubiera un nuevo Gobierno”. Sin embargo, la consejera ha advertido que hay que replantearse el proyecto: “Somos conocedores de que el proyecto de Harinera no cumple con lo que estaba previsto porque, a día de hoy, no debería estar el ayuntamiento financiando con 100.000 euros anuales la programación. El proyecto inicial que se aprobó por todas las partes hablaba de una autogestión real y autofinanciación. Por lo tanto, damos un año de plazo para que continúe la actividad y vamos a estudiar en profundidad qué senda le damos y qué hacemos con Harinera ZGZ porque no está funcionando como debería funcionar”, ha asegurado Fernández.

Críticas de la oposición

La concejala de Zaragoza en Común, Elena Tomás, ha denunciado que el ayuntamiento “no se ha reunido con el colectivo Llámalo H quien pidió una reunión hace más de un año. No me imagino que le hicieran esperar tanto a la promotora del Vive Latino, sinceramente” antes de resaltar que en la Harinera ZGZ “se hace cultura por profesionales y gratis. Si se cuantificara, no estaría pagado el trabajo que hace la gente de Harinera ZGZ”, ha reivindicado. A ello, la consejera le ha contestado que a día de hoy, “es un equipamiento municipal sostenido con presupuesto municipal”.

David Flores, de Vox, por su parte, ha criticado que se renueve el convenio “si no se está cumpliendo con el proyecto” ya que no está de acuerdo en la “cultura ideológica” que se realiza en el centro.