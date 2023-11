“Somos los hombres huecos / somos los hombres rellenos / apoyados uno en otro / la mollera llena de paja. ¡Ay! (…) Así es como acaba el mundo / No con un estallido sino con un quejido”. T. S. Eliot escribió el poema 'Los hombres huecos' en 1925 y anotó bajo del título, simulando el habla inglesa de un hombre africano: “Mistah Kurtz- he dead” (“El señor Kurtz-muerto”). Ese es el texto que el coronel Kurtz de la película de Coppola 'Apocalyse Now', trasunto del personaje de la novela de Joseph Conrad 'El corazón de las tinieblas', recita en presencia del capitán Willard, “el chico que los tenderos han mandado a cobrar la factura”.

Y así, como el mundo termina en el poema de Eliot, se desarrolla la pieza 'Heart of The Darkness', del compositor Iñaki Estrada Torío (1977), con la que el Grupo Enigma abrió el domingo en el Auditorio de Zaragoza el XVI Festival de Música y Cultura Contemporáneas. Con esa escritura sonora y con 'No vértice da escuma', de María Domínguez (1996). 'Heart of The Darkness' es un radiodrama para músicos, actores y electrónica que se estrenó en 2019 en el festival barcelonés Mixtur, con la instrumentación del Cicklus Ensemble, dirigido por Asier Puga, y con la interpretación del texto de Conrad (grabada, claro, como todos los radiodramas) realizada por Yelmo Mambrino Teatro. Radiodrama irregular El domingo, ya digo, la música corrió a cargo de Enigma, también con la dirección de Puga, mientras que se mantuvo la grabación radiofónica hecha por Yelmo Mambrino Teatro. Una interpretación, conviene anotar, poco convincente y natural, exceptuando el papel de Marlow, muy bien resuelto por Marcos García (la dramática exclamación de Kurtz “El horror, el horror” sonó muy, muy impostada), detalle al que hay que sumar el hecho de que la electrónica y los efectos sonoros opacaron las voces en no pocas ocasiones, como igualmente ocurrió cuando la orquesta atacaba sus partes. Lástima, porque la idea del radiodrama es buena, la combinación con la electrónica, también, y la música escrita para el conjunto instrumental (flauta, clarinete, violín, violonchelo y piano), excelente. Crítica de Javier Losilla: Soliloquio(s), el cuerpo sin órganos Como en la novela de Conrad, el relato sonoro es periférico y los planos musicales se superponen de manera natural creando pasajes de gran intensidad emocional y mostrando en conjunto un desarrollo vibrante, a través de una excelente la labor de los músicos y del director. Y quiero ir más allá: probablemente con un radiodrama más sencillo, con menos texto, y una participación mayor de la orquesta, en connivencia con la electrónica, 'Heart of The Darkness' brillaría mucho más. A fin de cuentas solo con música es posible tanto narrar la travesía de un alma atormentada como describir el horror y la angustia. Premio Juan José Olives El concierto se abrió con la mencionada composición 'No vértice da escuma', de María Domínguez (inspirada en un poema del libro 'Setembro' (1989), de la escritora gallega Marta Dacosta) con la que ganó el IV Concurso de Jóvenes Compositores/as Juan José Olives. El poema habla de silencios, de ausencias, de recuerdos… Y María Domínguez, en un bello ejercicio de contención, atemperado extraordinariamente por Enigma, transita por esas estancias creando una atmósfera de relajada tensión (disculpas por el oxímoron), con las cuerdas, la flauta y el clarinete rasgando apenas el tempo y el tiempo, y el piano puntuando ese tránsito como una advertencia, una llamada, un aviso. Lo justo para no perderse hacia el misterio por un camino que es el misterio mismo. El programa del festival continuará el 20 de noviembre con una 'performance' de Niño de Elche, y el 4 de diciembre con la actuación de Plural Ensemble.