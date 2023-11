Durante muchos siglos la poesía fue utilizada en la enseñanza para promover el aprendizaje y construir la memoria, pero, sobre todo –aunque pocos se dieran cuenta– para aprender el lenguaje, matizar el hablar y despertar los sentimientos. Todos nos sabíamos de memoria muchas poesías y las recitábamos, dándonos cuenta que era una de las formas de expresión del ser humano más ricas en sentimientos. Hoy, la poesía se margina del mundo del conocimiento y se la cuestiona como espacio de antigüedad, sin darse cuenta que, como dice Tanella Boni catedrática de Costa de Marfil en la revista de la Unesco, no puede haber una sociedad sin poetas, porque –como ya indicaron los filósofos de la antigua Grecia– "la poesía encarnaba una experiencia de aprendizaje, una cultura general que precedía a cualquier especialización científica o política".

Si ya sabemos que "los poetas desempeñan un papel educativo de primer plano" y Paul Valéry explicó que "el poeta no tiene por finalidad comunicar un pensamiento, sino despertar en los demás un estado emocional", es tiempo de que volvamos a considerar a la poesía como algo necesario, esa necesaria expresión de la belleza mediante la palabra, como decía Borges, y especialmente como trasmisora de conocimientos y valores humanos, de todo lo que nos rodea…, de todo ese conjunto de saberes que nos ayudan a ser humanos. Francisco Torres en su utilísima Introducción básica a la poesía (Cátedra, 2019) escribe que "la poesía no es otra cosa que la respuesta emocionada de nuestro ser a los estímulos de la bondad, la verdad y la belleza del mundo". Por ello, nos permite conocer mejor el mundo, ayudándonos a vivir con mayor plenitud "y gozo la existencia que nos ha sido dada gratuitamente".

Los poetas advierten que todos nacemos con predisposiciones poéticas, porque si no fuera así sería evidente que todos careceríamos de sentimiento, de aspiraciones y de sueños. Y además nos lo cuentan en versos: "La poesía es como las matemáticas,/ abstracta, necesaria, imprescindible. /Sin ella no es posible/ entender la vida". Estos versos nos introducen en el libro al que me voy a referir: 'Mujer de otoño', que es un libro de poesía escrito por Pilar Clau Laborda, una filóloga oscense que ha publicado dos novelas: 'Pétalos de luna' (Planeta, 2013) que muestra el día a día de una mujer zaragozana y 'La sobrina' (Booket, Planeta, 2018) que busca la verdad oculta. Ha escrito muchos artículos en razón de su trabajo periodístico y ha dedicado algunas publicaciones a Zaragoza, en colaboración con Mariano Gistaín, como 'Lo mejor de Zaragoza' (2009) donde regala preciosas y sugerentes lecturas de esta ciudad del amor, según Pilar Clau.

Una treintena de poemas

En esta ocasión es un libro de poemas que para ella es "un propósito, un pacto de futuro conmigo misma y con la tierra sellado con versos… Una poderosa historia de amor y desamor que sorprende por su intriga, pone de manifiesto el extraordinario poder de las emociones y cuenta, con gran belleza, que es posible morir de amor". Todo ellos, nacidos en la necesidad de explicarse, organizados en una treintena de poemas que se estructuran en cuatro bloques: mujer de otoño –que da nombre al libro–, introspección, aire y amor, no faltando los clásicos sonetos.

El libro se incorpora al amplio elenco de los publicados en esa colección Olifante, Ediciones de Poesía fundada en 1979, por Trinidad Ruiz Marcellán para dar voz a los poetas noveles del momento, y que hoy nos alegramos que sobreviva, aunque sea convertida en una Asociación Cultural –en tierras de Tarazona– que sigue pensando que "editar en España es apostar, descubrir y arriesgarse". Y una de sus últimas entregas en la colección 'Papeles de Trasmoz', fundada en 2007, es este trabajo de Pilar Clau, donde ha sabido encerrar la belleza en palabras precisas y llenas de ritmo, dispuestas a mostrar al mundo la dimensión personal de la poetisa y la atención con la que contempla la realidad.

Merece la pena acercarnos a los libros de poesía, a los versos que nos hablan de la vida. Es importante leer poesía que, según Pilar Clau, nos hace más críticos y tolerantes. Es necesario mantener la alegría de vivir y recordar el camino. Lejos quedan aquellas postales de navidad que Pilar escribía aupándose a la mesa, pero tenemos cerca los versos que hoy nos regala. En realidad, lo que permanece es esa riqueza de pasiones y ese amor por la vida que impregna la obra de esta escritora de Laluenga que nunca pensó en publicar estos poemas. La vida es tozuda en llevar la contraria, pero, en este caso, acertó.

'MUJER DE OTOÑO'

Pilar Clau

Editorial Olifante

70 páginas