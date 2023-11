A estas alturas de la historia no vamos a descubrir el potencial que encierra y despliega cualquier texto de Federico García Lorca, y mucho menos ‘Bodas de sangre’. Versiones se han hecho muchas incluso cinematográficas. En un acto de valentía, el Teatro del Temple ha decidido afrontar este montaje que se estrenó el jueves en el Teatro Principal de Zaragoza. Antes de cualquier apreciación, el resultado es brillante. Con unas actrices en estado de gracia y con una puesta en escena minimalista pero tremendamente efectiva en un texto, no hay que olvidarlo, en el que cuenta con su importancia la tierra propiamente dicha.

No hay que tenerle miedo a los clásicos se repite a menudo porque en ellos no solo está la raíz de todo lo que somos y seremos sino porque apelan a las emociones humanas de una manera directa y, además, bella. Esta ‘Bodas de sangre’ del Teatro del Temple es una producción ágil, con ritmo, en el que el texto brilla lo que tiene que brillar (y es mucho) y en el que el trabajo de Carlos Martín en la escena y con los actores vuelve a situarse en un punto muy alto. Destacable como decía es el trabajo de las actrices (con una inconmensurable Irene Alquézar) sin contención pero sin exageraciones sin que desmerezca el de ellos.

Una producción al servicio de la tragedia

La tragedia vibra en el aire en todo momento y todo se ha hecho en la producción al servicio de esta, incluida una efectiva y oportuna música (obra de Gonzalo Alonso) que no solo sirve para magnificar esa sensación de angustia sino que juega su papel (y de qué manera) para separar las escenas. Justo también es mencionar también el trabajo de Tatoño Perales en la iluminación. Todo funciona como un reloj en pro de la raíz.

El reto de llevar al teatro ‘Bodas de sangre’ no es sencillo a pesar de la cantidad de versiones que se han realizado pero no hay ninguna duda en que Teatro del Temple vuelve a demostrar, como ya hiciera con ‘El público’, que le tiene tomada la medida a Federico García Lorca (si es que eso es posible ante la grandeza del escritor). El Teatro Principal acogió el jueves el estreno de una producción que, si todo fuera como debería ser, estaría llamada a recorrer el país... Por calidad no será.