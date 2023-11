Cuatro voces. Cuatro miradas. Cuatro estilos. Cuatro vidas. Cuatro amigas. Lucía, Gloria, Isa y Marga han vivido momentos únicos en el pasado, pero una de ellas se ha descolgado por completo del presente. Esta es la historia, y el inicio de la aventura. Se trata de ir en su busca y entender por qué se distanció del grupo de una manera definitiva y sin mediar explicación. De repente, ya se sabe dónde encontrarla. Vaya locura, quizás sea imperdonable la osadía de haber recurrido a los servicios de un detective para localizarla. No hay vuelta atrás. Ahora toca salir de Barcelona y llegar a Tenerife, un largo viaje que sirva para darle a Marga, la susodicha, la sorpresa de su vida. Y para demostrarle que todas siguen formando una piña, como lo eran en aquella noche del pasado en la que se las ingeniaron con mentiras y patrañas para salir del paso, eludir las prohibiciones de los adultos y disfrutar de un concierto inolvidable. Allí se juraron amistad eterna. No podían entonces con ellas. No podrían en adelante con ellas. Pero todo el mundo tiene sus razones, y a ellas hay que aferrarse para mantener las certezas.

Este es el argumento de 'Canción de despedida', debut literario de Elisenda Hernández Janés, y obra merecedora del XLII Premio de Novela Felipe Trigo. No hay protagonistas en solitario, lo son ellas en conjunto, y alternan sus testimonios mientras los hechos se van sucediendo a la vez que seducen a los lectores. Quedan sus personalidades perfectamente definidas, mujeres fuertes o frágiles según el momento, indecisas o decididas, torpes cuando se ven consumidas por la incertidumbre. Será un viaje iniciático y decisivo, unos días en Tenerife que supondrán un antes y un después. Para que las personas se conozcan a sí mismas es necesario ponerse a prueba, en diferentes escenarios y en situaciones nuevas. En Tenerife retomarán la música y el tiempo libre. En Tenerife encontrarán nuevas amistades. En Tenerife permanecerán alejadas de sus parejas y de sus rutinas. Nunca nada volverá a ser lo mismo.

Capítulos cortos en primera persona

Capítulos cortos en primera persona que se recorren entre la sonrisa y el escalofrío. Humor y amor, como si en la existencia de cada ser humano no existiera otra cosa. Las relaciones se intensifican y el azul del océano serena los ánimos. O los acelera. Aparecen imprevistos pero quien ha de aparecer es Marga. Para contarle. Para decirle. Para preguntarle. Para saber. Y de esa manera se construyen los cimientos de una narración que va mucho más allá. Como si de un puzle se tratara, las piezas están obligadas a encontrar su sitio. A encajar, en definitiva. La estructura no se anda con remilgos. Siguiendo el rastro de Marga, las tres amigas aprovechan sus desvelos para describir los antecedentes que las han conducido hasta lo que son. Sus circunstancias las retratan con sus mochilas llenas. En algunas ocasiones cargadas de miedos y en otras de esperanzas. No faltan detalles que las hagan reconocibles y que incluso expresen rotundidad en sus incertidumbres. Sea como sea, sus palabras y sus hechos las definen.

Es una lectura ágil y dinámica, con diálogos frescos y rápidos que complementan cada testimonio. Esa velocidad no impide que haya abundante espacio para las reflexiones, en las que quedan registradas las expectativas con las que a menudo sueñan. De ellas cuatro, las más convencionales quizá no lo sean tanto, y las más rebeldes quizá busquen la serenidad ansiada. Los viajes ayudan a la ubicación del interior. Y mientras tanto, Marga sigue ajena a lo que se está cociendo. Nada se sabe de ella de momento, ni por parte de sus amigas ni por parte de los lectores. Supongo que es la que más tranquila está, inmersa en sus rutinas y en su ignorancia. O no. No hay que anticiparse a los desenlaces, en absoluto es lo que jamás he pretendido. La literatura se ocupará de descubrirlo, y lo hará de la mano y de la imaginación de esta autora que me ha deslumbrado desde la primera página y que lo ha seguido haciendo hasta la última.

Publicada por la Fundación José Manuel Lara, Canción de despedida es una novela sobre la amistad, un estallido emocional que obliga a recuperar momentos del pasado para comprender mejor el presente. Durante su lectura, puede aparecer el fantasma de la nostalgia con sus risas contagiosas y su complicidad. También, con sus discusiones y sus malentendidos, embrollos que nacían entre copas y que terminaban con el sello de la amistad eterna. Ahora las normas han cambiado pero la esencia permanece. Todo encaja. Bueno, casi todo. Para que el círculo se cierre, todavía falta que Marga empiece a dar señales de vida.

‘CANCIÓN DE DESPEDIDA’

Elisenda Hernández Janés

Fundación José Manuel Lara

272 páginas