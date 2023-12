De un plumazo se acabaron todas la especulaciones. Bunbury llevaba una época en la que daba de hablar más por todo lo que le rodeaba a él fuera del escenario que como artista. Y eso ya se acabó. Ya es historia. El aragonés ha ofrecido esta madrugada en Buenos Aires un concierto rotundo, contundente y ha demostrado que sigue estando en buena forma a pesar de todo y que la retirada que anunció de los escenarios ya solo es una anécdota en su sólida trayectoria. 25 canciones antes 16.000 personas en un ‘show’ largo acompañado de su banda fetiche, Los santos inocentes (con la también aragonesa Erin Memento entre ellos), han vuelto a colocar al zaragozano en lo más alto del rock.

El concierto, muy esperado por ser el primero de estos once anunciados para 2023 y 2024, arrancó con ‘Los términos de nuestra rendición’ para continuar en este primer bloque con ‘Nuestros mundos’, ‘Cuna de Caín’, ‘La tormenta perfecta’ y ‘Hombre de acción’. Un primer grupo muy seleccionado para ir calentando el ambiente del concierto y para que el propio artista se fuera sintiendo cómodo en el escenario.

Así empezaba este pedazo de concierto.



Bunbury en el Movistar Arena. pic.twitter.com/qKoRKX2ej1 — Emiliano (@MrNono) 6 de diciembre de 2023

Seis años después vuelve a Buenos Aires

Aunque no es artista de muchas explicaciones, Bunbury sí quiso interactuar con los fans al inicio de este regreso esperado: "Hace un año y medio yo pensaba que esto no volvería a ocurrir nunca más. Ruego que me disculpen los errores que pueda cometer por exceso de entusiasmo y de emoción".

‘El rescate’, ‘Cualquiera en su sano juicio’, Invulnerables’, ‘Más altos que nosotros el cielo’ y ‘Que tengas suertecita’ colocaron ya la temperatura en un nivel muy elevado para atravesar el ecuador del concierto con una sublime ‘Alaska’ a la que siguió ‘Extranjero’, ‘Desaparecer’ y ‘La actitud correcta’. Todo para preparar un tramo final apotéosico en el que Bunbury quiso recordar a Mauricio Aznar interpretando ‘Apuesta por el rock and roll’ en un último bloque antes de los bises en el que también sonaron ‘Porque las cosas cambian’, ‘De todo el mundo’, ‘Entre dos tierras’ (de los añorados Héroes del silencio) y ‘Sí’. ‘Parecemos tontos’ y ‘Lady Blue’ marcaron el primer final de la cita para dar paso a unos bises de gran altura con ‘Aunque no sea conmigo’, la celebrada ‘Maldito duende’, ‘La constante’ y ‘Al final’.

La gira de Bunbury continúa el viernes en Santiago de Chile, el 11 de diciembre en Lima, el 14 en Quito y el 16 en Bogota. Todos han agotado ya sus entradas. Ya en 2024, el aragonés pasará por México DF (8 de junio) y Gualadajara, también en México (12 de junio), Los Ángeles (15 de junio), Nueva York (18 de junio), Madrid (29 de junio) y un esperadísimo ‘show’ en La Romareda en Zaragoza el 6 de julio.