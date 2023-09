Seis días después de que se anunciara en el Vive Latino su concierto de Zaragoza del próximo 6 de julio, Enrique Bunbury ha atendido este jueves a los medios de comunicación a través de Zoom en una comparecencia en la que el aragonés ha dejado claro que en todo momento se había planteado la posibilidad de tocar en su ciudad natal en esta pequeña gira de conciertos. «Había intención de tocar en Zaragoza desde el principio, el problema eran las obras de La Romareda», ha dicho Bunbury.

Según ha explicado, el «acercamiento» realizado por el promotor del concierto, Nacho Royo, con el Ayuntamiento de Zaragoza es lo que ha permitido que el 'show' sea una realidad. «El problema es que iban a empezar las obras de remodelación. Lograr retrasarlas hasta después del concierto es lo que ha permitido anunciarlo», ha abundado el artista. Con todo, la decisión del Real Zaragoza de no presentarse al concurso (anunciada este jueves) acaba por despejar cualquier duda.

Bunbury ha reconocido que el 'show' del 6 de julio en su ciudad natal será «muy especial»: «Viviremos momentos muy emocionales». Más teniendo en cuenta que no actúa en la capital aragonesa desde el 16 de diciembre de 2017, cuando lo hizo en el pabellón Príncipe Felipe (en 2021 emitió por 'streaming' un show grabado en el Palacio de Congresos de la Expo, pero claro, no es lo mismo). Además, el de Zaragoza será el último concierto que ofrecerá tanto en 2024 como en 2025.

Por otra parte, el artista, que lleva años residiendo en Los Ángeles, ha comentado que viaja a Zaragoza «todo lo que puede». «En lo que va de año he ido tres veces», ha destacado.

En toda esta pequeña gira de once conciertos que le va a llevar entre este año y el próximo por América y España, Bunbury estará acompañado por Los Santos Inocentes, su banda en estos últimos años. Eso sí, hay una incorporación destacada: la de la aragonesa Erin Memento, que tocará la guitarra, los teclados y hará coros.

El exvocalista de Héroes del Silencio ha subrayado que en los once 'shows' habrá bandas que abrirán su espectáculo, si bien no ha querido desvelar qué grupos actuarán en cada una de las citas. «Lo anunciaremos en octubre, cuando salga el próximo 'single' de Greta Garbo», ha dicho.

Por otra parte, ha indicado que «está encima de la mesa» la posibilidad de tener artistas invitados en los 'shows', pero no lo ha confirmado. «No quiero sentirlo como obligatorio, solo será si artísticamente funciona. Puede ser que haya o puede que no».

Sin pistas del repertorio

Respecto a las dudas en torno a su futuro sobre los escenarios, Bunbury ha repetido lo que ha dicho en sus últimas comparecencias: «Seguiré haciendo conciertos selectos, una gira tan extensa como las de antes, de uno o incluso dos años, no entra en mis planes ahora mismo». Sus palabras confirman no obstante que el artista también podrá presentar sobre las tablas su próximo disco, el cual se pondrá a grabar después del concierto de Zaragoza. «Prácticamente está preparado el nuevo álbum», ha indicado el cantante, quien, no olvidemos, publicó el pasado mayo su elepé más reciente: 'Greta Garbo'.

Para evitar los problemas en su garganta, Bunbury ha indicado que ya han negociado con una empresa que produce un humo que no contiene el Propylene Glycol, el químico que le provocaba la tos en su garganta. «Su glicerina es vegetal en vez de química», ha dicho.

Respecto al hecho de enfrentarse de nuevo a un escenario y al público tras tiempo sin hacerlo, Bunbury ha reconocido que «existe esa cierta preocupación, pero realmente es algo que siempre he sentido. Es un gusanillo que está bien mantener», ha asegurado.

Muy pocas pistas ha dado en torno al posible repertorio que llevará en esta gira y en su concierto de Zaragoza. «El tema del repertorio es siempre muy complicado (...). Hay que buscar un equilibrio entre los temas recientes y los hits ineludibles, y por suerte puedo elegir entre muchos», ha dicho. Acerca de cómo planifica el espectáculo para sus próximos conciertos, indicó que las diferencias entre uno y otro «variarán en el setlist» y «en las dimensiones», pues habrá recitales «más grandes que el de Zaragoza y otros «mucho más pequeños».

El precio de las entradas

También se ha referido al precio de las entradas y a que haya diferentes espacios con importes distintos en, por ejemplo, su concierto de Zaragoza, algo sobre lo que no considera que el hecho de que exista una escala de precios en un recinto suponga «una zona VIP». «Si haces diferentes zonas para que existan diferentes precios y que pueda haber diferente posibilidad de accesibilidad al concierto, es lógico que una va a ser más barata y otra va a ser más cara; y lo lógico es que las más caras sean las más cercanas y las más baratas sean las más lejanas, no acabamos de descubrir el fuego», ha relatado.

Por ello, ha indicado que diferenciar estos espacios, «de alguna forma es facilitar a quien menos tiene que tenga una zona, en vez de equiparar y poner todos los precios exactamente igual».

Las entradas del concierto del próximo 6 de julio en La Romareda están ya a la venta en Ticketmaster a un precio que oscila entre los 77 y los 137,5 euros (77 euros en la grada, 88 en el campo y 137,50 en la zona Front Stage).