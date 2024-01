Los libros aragoneses de Domingo Buesa: Los Reyes Magos y la literatura

No es necesario que les recuerde la apasionante historia de los magos que llegan a Belén, siguiendo el cometa que los lleva al escenario del nacimiento de Cristo. Pero sí es oportuno en estas fechas recordar cómo se han hecho protagonistas de la literatura universal desde que en el siglo XII se escribiera el famoso 'Auto de los Reyes Magos', también conocido como 'Adoración a los reyes magos', escrito en Toledo y convertido en la primera obra teatral española. Estudiada en 1900 por Menéndez Pidal, pueden leer los 147 versos que se conservan o pueden optar por contemplar la escenificación que hacen en Vianos, en tierras de Albacete. En Alemania, unos pocos siglos después, se escribió la Leyenda de los tres reyes magos (Universidad de Valladolid, 2003) que iniciaba así: «Aquí comienza un libro, escrito en honor de nuestro Señor Jesucristo y de su Madre María, sobre la grandeza de los tres Reyes Magos: de cómo llegaron a sus países de origen, de todo lo que hicieron y ejecutaron hasta el fin de sus días…». Esta narración popular bajomedieval, que se atribuyó a Johannes de Hildessheim, explica lo que no explica nadie y todo ello lo podemos conocer por la traducción que publicó el germanista Karl Simrock en el siglo XIX.

Si estos textos marcan el pasado, la fama de los Magos llega a sus máximos exponentes con la creación de las famosas cabalgatas que recorren todas las ciudades del país, el 5 de enero. Cabalgata que este año en Cádiz –como ha ocurrido en Zaragoza algún año– se dedica monográficamente a la literatura. Y aquí resulta curioso recordar, como cuenta María Fontán, que el año 1935 en Madrid (organizada por el gremio de Editores de Madrid y saliendo del Museo Romántico) se celebró una cabalgata de reyes literaria con tres magos excepcionales: los notabilísimos escritores madrileños: Ramón Gómez de la Serna, Salvador Bartolozzi (creador del personaje del Pinocho español, y el de su antagonista: Chapete) y Antonio J. Robles que es uno de los escritores de cuentos infantiles más reconocidos.

Para entonces ya hay grandes autores que escriben sobre ellos. Ramón María del Valle-Inclán publica su cuento 'La Adoración de los Reyes', en su libro 'Jardín Umbrío', publicado en 1903. Emilia Pardo Bazán, nos dejó para sus obras completas algunos cuentos como 'El error de los Magos' (1917) o 'El triunfo de Baltasar' (1918). Y el argentino Mújica Laínez tiene en su obra 'Misteriosa Buenos Aires' (1951) el hermoso relato La adoración de los Reyes Magos. Como pueden ver, muchos autores famosos han dedicado sus paginas a este tema, como hace Camilo José Cela con el relato 'Los zapatos de la Noche de Reyes', que publicó en el libro Las compañías convenientes y otros fingimientos y cegueras (1981); el francés Michel Tournier, con su obra 'Gaspar, Melchor y Baltasar' escrita en 1980 o las menciones de Umberto Eco en 'Baudolino' (2000) durante los siglos XII y XIII, cuando el protagonista llega a Milán y se encuentra tres cadáveres vestidos a la usanza persa que dará en presentar como los Reyes Magos. Este asunto se hace presente en la novela 'El sarcófago de los Reyes Magos' (2006) escrita por James Rollins que habla del robo de esas reliquias, asunto que les lleva a la secreta sociedad de ‘La Corte del Dragón’.

Y después de este plan de salvar al mundo, volvamos la vista a los cuentos que van destinados a los niños como el de Géraldine Elschner 'Los Reyes Magos' (editorial Kókinos) que es un álbum ilustrado que les acerca a estos tres magos y sabios que dominan la historia y el arte. Pero, atendamos más a las situaciones curiosas como la que cuenta Elvira Lindo (Editorial SM, 2021) que en 'Olivia y la carta a los Reyes Magos', con cuidada caligrafía explica que como no sabía qué pedirles su abuelo le cuenta que los reyes le trajeron un año las ganas de no aburrirse nunca. Todo ello con dibujos de Emilio Urberuaga. Y hay más problemas. 'Cuando a Matías le entraron ganas de hacer pis la noche de Reyes' es un cuento entrañable de Chema Heras (Kalandraka), con ilustraciones de Kiko DaSilva…

Recorrido literario

El muestrario sería infinitivo, pero como la clave es la carta acabaremos con un libro muy curioso de Fernando Arrabal, titulado 'Carta a los Reyes Magos' (Rey Lear, 2012) que, cuando menos, no le ha supuesto que le encierren. En este caso no hay feroz dedicatoria como cuando publicó su 'Carta al general Franco' en 1967, ocasión en la que literatos del mundo pidieron su liberación. La afilada pluma de este autor melillense, nos vuelve a plantear una reflexión sobre el mundo en el que vivimos.

Como ven es apasionante este recorrido literario por los Reyes Magos que han protagonizado –y protagonizan– los momentos más apasionantes de la infancia de todos nosotros. De la infancia y de la actualidad de todos. Como decía una canción de Oregón nosotros somos de los Reyes Magos y seguiremos siéndolo, desde cualquier faceta de la civilización como demostraré en el ensayo libro que he concluido sobre estos tres sabios universales vistos desde la tradición, el arte, la leyenda, la historia, la emoción popular o el análisis racional. Fue un bonito encargo que me hizo la editorial Libros del innombrable, que ya publicó los Cuentos de Navidad en 1998… Feliz noche y espero que les traigan libros. Yo, a mi recién llegado sobrino, Lucas Buesa Pé, pienso regalarle un libro porque hay que comenzar desde el principio.