Desde una hora antes ya había gente esperado al coloquio que el actor Javier Gutiérrez iba a protagonizar en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza en torno a la película 'Honeymoon', de Enrique Otero, y dentro del ciclo La buena estrella dirigido por Luis Alegre. Sin embargo, la película, estrenada el 12 de enero (no hace ni dos semanas) ya no se puede ver en ninguna sala aragonesa. ¿Es frustrante? «Yo entiendo todos los puntos de vista y el exhibidor piensa que si algo no funciona se cambia más con toda la oferta que hay pero sí, me gustaría que se le pudiera brindar la oportunidad a la película de estar alguna semana más porque sin tiempo ni espacio es complicado. Es frustrante y más para el director que le ha costado 10 años levantar el proyecto», dice con rotunda sinceridad el actor.

En 'Honeymoon', Eva y Carlos son un matrimonio en destrucción, una pareja en ruina. Ya no les une nada, hasta que una circunstancia inesperada los lleva a emprender un viaje geográfico y emocional con el fin de conseguir dinero para remediar una situación que les ha cambiado la vida.

Segundas oportunidades

En opinión del actor principal, la fortaleza de 'Honeymoon' (cuyo protagonismo comparte con Nathalie Poza) reside en que es algo diferente, «es una película osada que no solo es una 'road movie', es drama, humor negro, 'thriller'... Sorprende y es el tipo de cine que a mí me gustaría ver pero que se sale del que se hace actualmente», afirma el intérprete, que iba más allá: «Habla también de las segundas oportunidades y me hace pensar que por qué no nos damos más oportunidades en la vida, hay que ser más generoso y menos egoísta con las personas».

"En este país hay mejores actrices que actores, otra cosa es que haya más actores que actrices pero en calidad son más ellas"

Todo lo contrario sucede con su compañera de reparto, Nathalie Poza, de la que Javier Gutiérrez solo dice buenas palabras: «Es que es una de las grandes actrices de este país, trabajadora, intuitiva... En este país hay mejores actrices que actores, otra cosa es que haya más actores que actrices pero en calidad son más ellas», asegura con contundencia.

Apuesta por la comedia

Con respecto al cine que se hace, el intérprete aboga porque se haga más comedia, «es algo muy serio y tengo la sensación de que los que hacemos comedia luego nos enfrentamos mejor al drama que al revés. Pero últimamente no encuentro películas de comedia que me interesen. Los productores no se animan por las comedias menos facilonas. Una cosa es el triunfo en taquilla y otra que sean buenas comedias. Y los premios tampoco se fijan en ellas...», explica.

Javier Gutiérrez combina el teatro con el cine y, aunque asegura «que es lo mismo, interpretar a un personaje, el medio no es el mismo. En el teatro hay que llegar con la voz y el gesto a todas las butacas y en el cine o televisión estás delante de una cámara. Eso se traduce en que se trabaja de otra forma y a mí, por ejemplo, sí me ha servido mi preparación como actor cuando he pasado al cine», concluye el intérprete ganador de dos goyas.