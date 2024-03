Natos y Waor en Zaragoza, el sueño del ‘underground’

Llevaban cuatro meses sin pisar un escenario y, de repente, cuando las luces se han fundido a negro y han aparecido en escena, todo ha vuelto a estar en hora como un reloj, las luces las rimas, los ritmos, los efectos especiales... y, cómo no, también el público. Natos y Waor han congregado este viernes a alrededor de 5.000 personas en el Príncipe Felipe de Zaragoza pero, por encima de todo, han convencido.

Probablemente, ahora mismo, no tienen rival en el rap español a la hora de movilizar gente y tan seguida. Y la de Natos y Waor es una historia como la de tantos en el rap (y también en otros géneros). Surgidos desde los márgenes de la industria, el dúo se hizo un hueco rápidamente en el 'underground' y, alejados de las radios comerciales, se han ido ganando un sitio cada vez más grande llegando (o estando ya muy cerca) del 'mainstream'. ¿Qué significa eso? Pues, probablemente, en la vorágine de este mundo cambiante en el siglo XXI, puede que no mucho, pero puede que sí. Los temas de Natos y Waor siguen siendo punzantes, con puñales volando en los que reivindican de dónde vienen y no entran en las batallas cuerpo a cuerpo tan habituales en otros raperos. No lo necesitan. Ni eso ni traicionar sus principios.

Canciones directas

Y buena prueba de todo esto ha sido el concierto del Príncipe Felipe. Un 'show' donde han sonado cerca de 40 canciones (no todas ellas enteras) entre las que no han faltado auténticos himnos (iba a decir generacionales, pero no lo sé viendo lo variado de su público) para los espectadores como 'Hasta que salga el sol', 'Generación perdida', 'Malo', 'Nosotros', 'Volver a nacer', 'Mal de amores', 'Por ti', 'Tenías razón' y, por supuesto, 'Más alcohol', 'Platos rotos', 'Gato de callejón', 'Bicho raro'... Es decir, Natos y Waor, con diez discos a las espaldas, que se dice pronto, han firmado un 'set list' con propuestas para todos entre las que no han faltado siete de los ocho temas de su último trabajo, 'Mal de amores', publicado el pasado mes de febrero. Por cierto, otro dato, esas canciones también han sido coreadas por el público.

Está claro que Natos y Waor han abandonado el 'underground' al menos en cuanto a penetración popular y han entrado con total merecimiento en la historia del rap pongámoles el adjetivo que queramos.

Un salto a las alturas

En el pabellón Príncipe Felipe (poco más de un año después de haber actuado ya en Zaragoza, en otro gran escenario como el Espacio Zity de Valdespartera) han sellado un concierto de aproximadamente dos horas de duración que, como no podía ser de otra manera, hasta ha sabido a poco a sus fans más acérrimos y que ha tenido momentos de enorme brillantez vocal y espiritual.

La gira de Natos y Waor, su 'tour' más ambicioso hasta la fecha, terminará en octubre en el WiZink de Madrid con todas las entradas agotadas. Será el punto y seguido de un dúo que apunta a lo más alto y que tiene la capacidad para seguir creando letras que puede corear un adolescente y una persona de mediana edad. ¿No es ese el sueño de cualquier artista que surge del 'underground'?