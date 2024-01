¿El regreso de Violadores del Verso?

No es nuevo el runrún ya que desde hace ya tiempo, en principio más por deseo de sus fans que por lo que parecía una realidad palpable, se habla de una posible reunión de Violadores del Verso. Pero lo cierto es que Kase.O lleva alimentándolo desde hace un tiempo. Primero se publicó una fotografía de ellos cuatro juntos grabando un videoclip para el último disco de Sho-Hai. Después llegó la entrevista en este mismo diario en la que Kase.O decía textualmente que ya estaban hablando "para una reunión de Violadores del Verso"...

LOS ORIGENES



“Violadores del Verso, el mundo es peor

Desde que ellos no están” grita un fan y es cierto

Los expertos en el vicio del vidrio frío han vuelto

Sacan las banderas de Rap Solo al viento

Dueños del invento, rap como crudo sentimiento

Nunca amenazado por el tiempo”… pic.twitter.com/JVKgBQHiI2 — KASE.O (@KaseO_real) 31 de enero de 2024

Y no se sabe si es un paso más o no pero lo cierto es que el MC zaragozano acaba de publicar en sus redes sociales un enigmático (o aclarador) mensaje que no es otro que la letra de su canción 'Rap superdotado: “Violadores del Verso, el mundo es peor desde que ellos no están” grita un fan y es cierto / Los expertos en el vicio del vidrio frío han vuelto / Sacan las banderas de Rap Solo al viento/ Dueños del invento, rap como crudo sentimiento / Nunca amenazado por el tiempo". Todo acompañado de dos imágenes con uns jovencísimos Violadores del Verso.

En aquella entrevista, se le preguntaba directamente lo siguiente: ¿Disfrutar con la música incluye un posible (y esperadísmo) regreso de Violadores del Verso? Su respuesta habla por sí sola: «Creo que sí, que puede haber más canciones o una reunión en toda la regla. Estamos en conversaciones. Nos estamos planteando hacer un reunión a todos los niveles. No hay nada cerrado, hay muchas cuentas que hacer y no es tan fácil como pueda parecer pero hay voluntad. No evado la pregunta, sí, estamos hablando. Hay que hacer las cosas bien, como nos gusta hacerlas», afirma Kase.O.

La última vez que se ha podido ver a los cuatro miembros de Violadores del Verso (Kase.O, Sho-Hai, Lírico y RdeRumba) juntos en un escenario fue en abril del año pasado en los dos conciertos que ofreció Sho-Hai en la sala Oasis cuando los cuatro, acompañados de Xhellazz.

Violadores del Verso el pasado sábado en la sala Oasis de Zaragoza en el impresionante concierto que ponía fin a la gira "Polvo" de Sho-Hai. 👀 pic.twitter.com/mFWVXPyBB6 — comun20.com (@comun20com) 17 de abril de 2023

Solo ellos saben si el regreso está cercano o si se va a dar pero mientras tanto sus fans ya están ilusionándose y lanzando muchas especulaciones en las redes sociales. ¿Será, ahora sí, el regreso definitivo de Violadores del Verso?