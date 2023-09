Después de seis años sin parar de girar, Kase.O anunció un parón indefinido de los escenarios. Lo tenía claro: «Necesitaba parar de la vorágine, cuando estás de gira no puedes escribir canciones ni disfrutar de la familia, que también era una necesidad que tenía. Cada uno ha interpretado el anuncio a su manera, pero era una manera de decir que o me ves este año o hasta dentro de un tiempo no vas a poder», explica con naturalidad Javier Ibarra desde el cuartel general de Rapsolo en Zaragoza, Comun20.

Ahora, Kase.O ha sorprendido dando el salto a los negocios con una línea de productos CBD con su nombre (Sweet Kase): «Lo que hago es vender tranquilidad al fin y al cabo. Son productos de bienestar, de transmitir mi modo de vida hedonista y de vivir el tiempo presente, cada segundo». Además, se ha aliado con Borja Insa, de Moonlight, para abrir una nueva coctelería el 4 de octubre en la calle Santiago de Zaragoza donde Kase.O será el «curador musical. Queremos transmitir modos de vida. Zaragoza necesita un sitio donde poder escuchar jazz, r & b, música negra, música al final y al cabo, porque está muy mal la cosa. Quiero que este sea el mejor sitio donde te puedas tomar una copa de calidad con buena música y a gusto», afirma,

"Gérmenes muy humildes"

Con respecto a la línea de productos CBD, tiene claro que tiene que ver mucho con su «filosofía de vida». Lo dice con la naturalidad del que habla de que en cuanto dejas a un lado las giras y estás «tranquilamente en tu casa, surge la creatividad. Nacen las ganas de hacer música y voy apuntando cosas para un futuro», explica, aunque descarta un regreso inmediato. Ya se verá. Sin plazos. «Tengo gérmenes, muy humildes, con poca ambición. Yo me voy a Madrid, escribo un trozo, lo grabo y me olvido, no lo vuelvo a oír. Te lo mandan a los dos meses y ni te acuerdas y dices, ‘hostia, esto está guapo, ya hay una canción en ciernes’. No quiero oxidarme, cada dos o tres meses voy al estudio y hago cosas, es un método muy distinto al que he hecho toda la vida. Quiero que dentro de un año o año y medio abrir la carpeta y ver que tengo 22 canciones que no me he dado cuenta ni cómo lo he hecho. Sin la presión de tener que grabar».

Habla con la dura experiencia de 'El círculo', una etapa ya superada: «Mi nivel de exigencia sigue siendo alto porque quiero lo mejor para mis fans, que no digan este disco me ha gustado menos que los otros, por competir también con los chavales artistas y por el canon de uno mismo. Pero ya no es la obsesión que tenía con 'El círculo', me he liberado. Ahora quiero intentar disfrutar con la música aunque yo siempre he dicho que hay que sufrir, pero es muy distinto», asegura con rotundidad.

"Hay voluntad para el regreso"

¿Disfrutar con la música incluye un posible (y esperadísmo) regreso de Violadores del Verso? «Creo que sí, que puede haber más canciones o una reunión en toda la regla. Estamos en conversaciones. Nos estamos planteando hacer un reunión a todos los niveles. No hay nada cerrado, hay muchas cuentas que hacer y no es tan fácil como pueda parecer pero hay voluntad. No evado la pregunta, sí, estamos hablando. Hay que hacer las cosas bien, como nos gusta hacerlas», afirma Kase.O.

Hasta que se produzca el regreso en toda regla del MC, en lo que sí se va a prodigar es en las colaboraciones: «Acaba de salir una con Chambao y tengo otra con ElAitor de Huellas de barro, además de otras que no te puedo decir porque aún no las hemos grabado. Con las colabos además de pasar un buen rato con un artista que admiras, aprendes cosas. Por ejemplo, te fijas en cómo hace la gente las cosas, porque lo de grabar cada uno se ha inventado su manera. Al verlos grabar siempre aprendes cosas, algún truco que te pueda servir y luego están en el candelabro, vuelves a estar ahí».

Menos presión desde la referencia

Eso sí, poco a poco, asegura, se ha ido quitando presión: «Estoy contento con mi rol porque ahora tengo mis fans y no tengo que estar todo el rato compitiendo con los chavales, ellos quieren ser el mejor, pues, mira, no le recomiendo a nadie estar en el punto de mira siempre. Me conformo con lo que tengo. Pero sí, soy un referente, lo asumo. Igual soy de los gachós que más lleva rapeando en activo en el Estado Español, ya serán 25 años. Aunque no es como antes, que yo influenciaba a los que estaban haciendo el arte. Creo que ya no influencio tanto porque lo mío no deja de ser mi estilo ochentero y noventero y ahora los chavales están con otra estética. Ahora se imitan entre ellos e imitan a los americanos que es lo que tiene que ser», asevera un artista que no reniega en ningún caso de la evolución: «Hombre, hacer música con autotune sería muy raro... Lo respeto pero yo hacerlo sería como creerte joven o algo así. Pero dentro de eso, me gusta experimentar y no repetir fórmulas, que mi música tenga su esencia clásica, la manera de rapear o los ritmos, pero permitirte algún capricho también», concluye el MC aragonés.