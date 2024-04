Cristiano Torres, tras su grave cogida en La Misericordia: "Cuando entré en la enfermería solo pensaba en volver a torear"

El joven novillero zaragozano Cristiano Torres se convertía este pasado sábado en el protagonista inesperado del arranque de la feria taurina de San Jorge, cuando sufría una grave cogida por parte del segundo astado en el primer festejo de la edición de este año. Solo han pasado 48 horas de esta cornada que le mandó directamente a la enfermería, donde fue intervenido de urgencia y, posteriormente, fue enviado al hospital. Concretamente, a la Clínica Quirón, donde se recupera de sus heridas a la espera de recibir el alta, "probablemente este miércoles".

"Estoy evolucionando bien, pese a que ha sido una cornada muy grave, de tres trayectorias y 36 centímetros que me ha dejado el músculo desgarrado. Tuve suerte de que no seccionara la femoral, solo me ha pelado la vena safena", relata el joven novillero que, como no podía ser de otra manera, solo está pensando en regresar a los ruedos. "Cuando entré en la enfermería solo estaba pensando en volver a ponerme el traje de luces y regresar porque vivir sin torear para mí no es vivir", explica Cristiano Torres.

No es la primera cogida importante que sufre, recuerda cómo ya ha tenido "otras dos antes, aunque fueron de 25 centímetros, no de 36 como esta" cuando hacía novilladas sin caballos. Es algo habitual en quienes se atreven con la muleta y el estoque, que cada revés que reciben les hace desear regresar con más fuerza. "Tengo ganas de volver a La Misericordia", subraya el joven zaragozano, que ya es ídolo en su ciudad atenor de las numerosas muestras de apoyo que asegura estar recibiendo en las últimas 48 horas: "Es muy bonito recibir tanto cariño de tu tierra", celebra emocionado.

Cristiano Torres, sacado de la plaza de La Misericordia en dirección a la enfermería tras la grave cogida de este sábado. / EFE /Javier Belver

Respecto a lo ocurrido la tarde del pasado sábado, asegura no siente que "tenga ninguna espina clavada" con el coso zaragozano, al revés, "fue un día muy especial para mí porque volvía a casa, sentí mucho la entrega de la gente conmigo, yo también me entregué al máximo para darles todo lo que se esperaba de mí y me habría gustado terminar la faena, pero no recordaré ese día como algo negativo", afirma. Una sensación agridulce quizá, porque "fue un poco triste no poder acabarla pero a la vez estoy contento con las sensaciones que tuve mientras estaba toreando". "Uno nunca se espera que pasen estas cosas", apostilla refiriéndose a la grave cogida, pero "volveré con más fuerza y ganas".

Torres ya mira al futuro desde la habitación de la clínica en la que ya lleva casi tres días hospitalizado. "Estoy pensando en volver mejor que nunca, en la próxima feria del Pilar y cuando lo haga poder triunfar en La Misericordia", promete el joven novillero zaragozano, que puede que la próxima cita en su ciudad natal acabe saliendo por la puerta grande.

