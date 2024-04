Nueve horas de espera para conseguir la firma de Bunbury en el Día del Libro de Zaragoza

Enrique Bunbury va a ser sin duda uno de los autores que más expectación va a levantar en este Día del Libro de Zaragoza. De hecho, su poder de atracción se ha dejado notar en el paseo de la Independencia desde primera hora de la mañana, cuando han llegado sus seguidores más fieles. Sergi Goñi y Alejandro Montañés, de 19 y 23 años respectivamente, han llegado a las 8.00 para ser los primeros de la fila y no quedarse sin la firma del cantante aragonés, que rubricará ejemplares de su último libro, 'La carta'. Lo hará a partir de las 17.00 horas en el estand de El Corte Inglés de Independencia.

"Nunca le he visto en persona y me hace mucha ilusión, porque soy un gran seguidor suyo", ha indicado Goñi. No en vano, el nombre del joven zaragozano aparece junto al de otros fans en el libro que recopila las respuestas que Bunbury fue ofreciendo a sus seguidores en su 'newsletter' semanal del año pasado.

Tanto Goñi como Montañés ya saben que el cantante solo firmará ejemplares de 'La carta' y que no se podrán hacer fotos con su ídolo, pero saludarlo ya es más que suficiente para ellos. "No lo he visto ni en concierto, aunque ya tengo la entrada para La Romareda, así que con poder intercambiar cuatro frases con él ya me conformo", ha comentado Montañés, al que le ha sorprendido que no hubiera más gente haciendo la fila. "Cuando hemos llegado a las ocho estábamos solos y a la media hora han venido los siguientes", ha comentado sobre las 14.00 horas, cuando la cola estaría formada por poco más de 50 personas.

Desde Tudela

Joxean no ha madrugado tanto como ellos y ha llegado sobre las 13.00 horas, pero lo suyo también tiene mucho mérito ya que ha venido ex profeso desde Tudela, donde reside. "Yo lo he visto varias veces en persona y muchas veces en concierto porque ya paso de los 50, pero me hacía ilusión poder saludarle de nuevo y darle ánimos por lo de su garganta", ha comentado Joxean.

A su lado, la zaragozana Loli Martín, de 31 años, también esperaba con expectación que llegaran las cinco de la tarde. "He escuchado su música desde pequeña porque mi padre era muy fan, así que tengo muchas ganas de conocerlo en persona".

Todos los que estén en la fila recibirán unos números a partir de las 16.00 horas, aunque desde la organización no saben si todos ellos podrán conseguir la rúbrica porque el artista no ha confirmado cuánto tiempo estará firmando. De lo que no hay duda es de que los primeros de la fila no se irán sin su preciado tesoro.