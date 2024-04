¿Qué película aragonesa ya ha alcanzado el millón de euros de recaudación?

La película del aragonés Nacho G. Velilla, ‘Menudas piezas’, protagonizada por otra zaragozana, Alexandra Jiménez, se ha mantenido fuerte durante su segunda semana en taquilla y ya acumula más de un millón de euros de recaudación. Una cifra que le ha colocado ya como la sexta película española del año más vista con apenas dos semanas en cartelera.

Según los datos de Comscore que acaba de publicar el ICAA, dependiente del Ministerio de Cultura, ‘Menudas piezas’ cerró su segundo fin de semana en cines (el pasado 21 de abril) con una recaudación de 369.423 euros para acumular un total de 959.721 euros, muy cerca del millón de euros que ha superado a lo largo de esta semana. Eso significa, entre otras cosas, que ya la han visto alrededor de 150.000 personas. Además, su recaudación media por copia sigue por encima de los 1.000 euros ya que su caída ha sido muy baja con respecto a su primer fin de semana (apenas un 11%) y continúa con 348 copias en las salas.

Del colegio de barrio al éxito

En la película, Candela (Alexandra Jiménez) cometió el error de pensar que el ascensor social solo funciona en una dirección, la de subida. Y ahora, tras un traumático e inesperado divorcio, pierde su trabajo en un colegio de élite. Por eso Candela tiene que volver al barrio del que salió y pedir ayuda a su hermana y su padre, esos a los que lleva años mirando por encima del hombro. Es hora de recolocar las piezas en el tablero, empezar de cero y buscar una segunda oportunidad. Pero la única que encuentra es dar clases en su antiguo instituto a estudiantes con problemas de integración. Pasa de la crème de la crème, a la crème de la mediocridad. Lo que Candela no se espera es que con ellos aprenderá que lo importante no es quién fuiste ayer, sino quién eres hoy; que un grupo de perdedores por los que nadie da un duro pueden acabar siendo campeones de España; y que, en el ajedrez, como en la vida, no importa si eres rey o peón, porque al final de la partida, ambos acaban en la misma caja.

Por otro lado, ‘La estrella azul’, la película sobre la vida de Mauricio Aznar, da sus últimos coletazos en salas españolas y acumula hasta ahora una cifra de recaudación de 531.173 euros para un total de 85.957 espectadores, unos números que son un rotundo éxito para la película artesanal del aragonés Javier Macipe que está pendiente de iniciar su recorrido en Argentina donde ha levantado también gran expectación.

